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В России хотят ввести прямые скидки на отечественные автомобили

АВТОВАЗ и Минпромторг обсуждают прямые скидки на машины без кредита

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Компания АВТОВАЗ обсуждает с Минпромторгом введение прямых субсидий на покупку отечественных машин, сообщил вице-президент компании Сергей Громак, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

«Один из вариантов мер поддержки, который обсуждаем, – это прямые субсидии автопроизводителям, которые будут транслироваться в скидки покупателям», – сообщил он.
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Громак пояснил, что имеется в виду прямая скидка от автопроизводителей без условий кредитования или лизинга, минуя «завышенные проценты банков по кредитам».

В пресс-службе Минпромторга пояснили, что соответствующие предложения формируются АВТОВАЗом. Ведомство обещает их рассмотреть в установленном порядке после поступления.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
22.05.2025 
Фото:Depositphotos
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