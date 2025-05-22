В России хотят ввести прямые скидки на отечественные автомобили

АВТОВАЗ и Минпромторг обсуждают прямые скидки на машины без кредита

Компания АВТОВАЗ обсуждает с Минпромторгом введение прямых субсидий на покупку отечественных машин, сообщил вице-президент компании Сергей Громак, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

«Один из вариантов мер поддержки, который обсуждаем, – это прямые субсидии автопроизводителям, которые будут транслироваться в скидки покупателям», – сообщил он.

Громак пояснил, что имеется в виду прямая скидка от автопроизводителей без условий кредитования или лизинга, минуя «завышенные проценты банков по кредитам».

В пресс-службе Минпромторга пояснили, что соответствующие предложения формируются АВТОВАЗом. Ведомство обещает их рассмотреть в установленном порядке после поступления.

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Источник: Autonews.ru