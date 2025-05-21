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АВТОВАЗ назвал дату премьеры нового кроссовера

Компания АВТОВАЗ анонсировала дебют нового кроссовера на ПМЭФ

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Компания АВТОВАЗ назвала точную дату первой публичной премьеры нового компактного кроссовера Lada B-Plus Cross, построенного на переднеприводной платформе от Vesta. Авто дебютирует 18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Представитель компании рассказал, что на ПМЭФ продемонстрируют не только внешность и дизайн новинки в целом, но и салон, а также сообщат ее официальное «товарное» название.

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Полноразмерный макет нового кроссовера на базе Весты презентовали в конце января 2025 года в ходе визита на завод в Тольятти президента России Владимира Путина. Судя по макету, новинка получит знакомые Х-образные выштамповки на боках кузова и световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря на крыльях.

Ранее «За рулем» сообщал, какие популярные кроссоверы сейчас можно купить с выгодой до 600 тыс. рублей.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 8
21.05.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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