АВТОВАЗ назвал дату премьеры нового кроссовера

Компания АВТОВАЗ анонсировала дебют нового кроссовера на ПМЭФ

Компания АВТОВАЗ назвала точную дату первой публичной премьеры нового компактного кроссовера Lada B-Plus Cross, построенного на переднеприводной платформе от Vesta. Авто дебютирует 18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Представитель компании рассказал, что на ПМЭФ продемонстрируют не только внешность и дизайн новинки в целом, но и салон, а также сообщат ее официальное «товарное» название.

Полноразмерный макет нового кроссовера на базе Весты презентовали в конце января 2025 года в ходе визита на завод в Тольятти президента России Владимира Путина. Судя по макету, новинка получит знакомые Х-образные выштамповки на боках кузова и световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря на крыльях.

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Источник: Autonews.ru