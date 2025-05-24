Новый семейный кроссовер Toyota с левым рулем появился на российском рынке: известна цена

Новые кроссоверы Toyota Harrier продаются в России по цене от 3,2 млн рублей

В последние годы российский автомобильный рынок заметно изменился, и одним из наиболее интересных событий стало появление параллельного импорта, открывшего российский рынок для интересных автомобилей, таких как новый семейный кроссовер Toyota Harrier. Этот японский автомобиль может стать отличной альтернативой популярному китайскому кроссоверу Geely Monjaro, который в базовой комплектации стоит более 4,5 миллионов рублей.

На данный момент цены на Toyota Harrier начинаются от 3,2 миллиона рублей. Это предложение поступило от компании из Владивостока, которая готова привезти новый леворульный кроссовер под заказ. За эту сумму покупатель может рассчитывать на модель с тканевым салоном, люком в крыше, системой бесключевого доступа, кожаным мультифункциональным рулем и крупными литыми дисками.

Toyota Harrier

Другие компании также предлагают Toyota Harrier по схожим ценам: один экземпляр из Якутска обойдется в 3,2 миллиона рублей, а еще один вариант из Владивостока стоит на 20 тысяч рублей дороже.

Если говорить о более высоких комплектациях, то версия с кожаным интерьером начинается от 3,925 миллиона рублей. Однако стоит учесть, что в этом случае руль будет расположен справа, что может быть неудобно для российских водителей.

Леворульный Harrier с кожаным салоном можно приобрести за 4,3 миллиона рублей в Чите, за 4,999 миллиона рублей в Красноярске и за 5,258 миллиона рублей в Улан-Удэ.

Что касается технических характеристик, то Toyota Harrier предлагает 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л.с. в сочетании с бесступенчатым вариатором Direct Shift CVT. Привод у данной модели передний.

Для тех, кто ищет более продвинутые опции, Toyota также предлагает полноприводную гибридную версию. Она оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 178 л.с. и 120-сильным электродвигателем, работающим в паре с электромеханическим вариатором E-CVT.

Под заказ такие кроссоверы продают минимум за 4 200 000 рублей, а машины из наличия стоят от 5 790 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня