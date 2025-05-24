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Новый просторный полноприводный кроссовер готовится к дебюту на российском рынке

Официальные продажи полноприводного кроссовера GAC GS4 стартуют летом 2025 года

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GAC GS4 готовится к серьезному апгрейду: летом 2025 года ожидается появление полноприводной модификации на российском рынке.

Сейчас полноприводная версия GAC GS4 проходит сертификацию в России, и информация, просочившаяся от источников, рисует достаточно привлекательную картину. Ключевое отличие от переднеприводного собрата – это мощный 2,0-литровый турбомотор, развивающий 231 л.с. В паре с ним будет работать классический автомат, что резко контрастирует с переднеприводной версией, оснащенной 1,5-литровым 170-сильным турбомотором и семиступенчатым «роботом».

GAC GS4
GAC GS4
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Сердцем полноприводного GAC GS4, скорее всего, станет двигатель 4B20J1, хорошо зарекомендовавший себя на флагманском кроссовере GAC GS8 второго поколения. Полноприводная трансмиссия, в свою очередь, существенно расширит возможности автомобиля, позволяя уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на бездорожье, что особенно актуально для российских условий.

Покупателям будет предложено три комплектации: «Стандарт», «Элит» и «Делюкс». Пока детали оснащения каждой из них не раскрываются, но известно, что полноприводная версия получит более богатую комплектацию, чем переднеприводная. В списке ожидаемых опций значатся 14,6-дюймовый дисплей, система кругового обзора и 19-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер GAC GS4
Интерьер GAC GS4

Ожидаемая цена на полноприводный GAC GS4 составляет около 3,5 миллионов рублей, что на полмиллиона дороже переднеприводной версии.

Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:GAC
Количество просмотров 4
24.05.2025 
Фото:GAC
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