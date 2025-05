Представлена лимитированная версия популярного седана Lexus: в чем ее особенности?

Lexus выпустил особую версию IS Ultimate Edition 2025 с 5-литровым мотором

Lexus презентовал IS Ultimate Edition 2025 года из лимитированной серии в количестве всего 500 экземпляров. Lexus IS Ultimate Edition 2025 базируется на спортивной версии IS500 F Sport Performance. Однако, Ultimate Edition – это не просто «заряженный» IS.

Внешний облик Ultimate Edition отличается исключительной эксклюзивностью: матово-черные 19-дюймовые легкосплавные диски, красные тормозные суппорты, и, конечно же, индивидуальная табличка с порядковым номером. Интерьер спецверсии выполнен в красно-черных тонах, дополнен красными ремнями безопасности и эксклюзивными накладками на пороги.

Lexus IS Ultimate Edition 2025

Под капотом расположен 5,0-литровый двигатель V8, выдающий внушительные 472 л.с. в сочетании с классическим 8-ступенчатым автоматическим «автоматом» и задним приводом.

Lexus запустит продажи IS Ultimate Edition в США осенью, но как модель 2026 года.

Источник: Car And Driver