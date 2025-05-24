Дебютировала европейская версия абсолютно нового Lexus ES: каковы изменения?

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Европейский автомобильный рынок пополнился долгожданным гостем – восьмым поколением Lexus ES. Этот седан, уже успевший завоевать сердца автолюбителей по всему миру, предстает перед европейцами в обновленном виде, с учетом специфики Старого Света.

Главное отличие европейской версии от североамериканской кроется в силовых агрегатах. Вместо единого предложения, Lexus предлагает два гибридных варианта, различающихся мощностью и, что немаловажно, адаптированных под особенности восточной и западной частей континента.

Lexus ES
Lexus ES
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Для стран Западной Европы основным вариантом станет Lexus ES 300h. Этот 198-сильный гибрид, работающий на базе 2,5-литрового двигателя, предлагается как с передним, так и с полным приводом.

Однако для Восточной Европы Lexus подготовил более мощный вариант – Lexus ES 350h. С мощностью в 244 л.с., этот гибрид, также базирующийся на 2,5-литровом двигателе, обещает более динамичную езду.

Но революционным моментом является предложение двух полностью электрических версий. Lexus ES 350e – переднеприводный вариант мощностью 221 л.с. и Lexus ES 500e – полноприводный, развивающий впечатляющие 338 л.с. Оба электромобиля могут похвастаться запасом хода до 530 км по циклу WLTP.

Интерьер Lexus ES
Интерьер Lexus ES

Дизайн нового Lexus ES соответствует фирменной философии «Clean Tech x Elegance». Обтекаемые формы кузова, полускрытые дверные ручки и современная светодиодная оптика создают ощущение стиля и элегантности. Интерьер поражает своим минимализмом и премиальным качеством. 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, большой сенсорный дисплей медиасистемы и опциональная аудиосистема Mark Levinson с 17 динамиками обеспечивают максимальный комфорт и удовольствие от вождения. Эргономичные сиденья с боковой поддержкой дополняют картину комфорта и роскоши.

Пока что Lexus не раскрывает цены и даты начала продаж нового ES в Европе.

Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Интерьер Lexus ES

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Lexus
Количество просмотров 8
24.05.2025 
Фото:Lexus
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