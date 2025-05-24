Дебютировала европейская версия абсолютно нового Lexus ES: каковы изменения?

В Европе дебютировал Lexus ES восьмого поколения с гибридной силовой установкой

Европейский автомобильный рынок пополнился долгожданным гостем – восьмым поколением Lexus ES. Этот седан, уже успевший завоевать сердца автолюбителей по всему миру, предстает перед европейцами в обновленном виде, с учетом специфики Старого Света.

Главное отличие европейской версии от североамериканской кроется в силовых агрегатах. Вместо единого предложения, Lexus предлагает два гибридных варианта, различающихся мощностью и, что немаловажно, адаптированных под особенности восточной и западной частей континента.

Lexus ES

Для стран Западной Европы основным вариантом станет Lexus ES 300h. Этот 198-сильный гибрид, работающий на базе 2,5-литрового двигателя, предлагается как с передним, так и с полным приводом.

Однако для Восточной Европы Lexus подготовил более мощный вариант – Lexus ES 350h. С мощностью в 244 л.с., этот гибрид, также базирующийся на 2,5-литровом двигателе, обещает более динамичную езду.

Но революционным моментом является предложение двух полностью электрических версий. Lexus ES 350e – переднеприводный вариант мощностью 221 л.с. и Lexus ES 500e – полноприводный, развивающий впечатляющие 338 л.с. Оба электромобиля могут похвастаться запасом хода до 530 км по циклу WLTP.

Интерьер Lexus ES

Дизайн нового Lexus ES соответствует фирменной философии «Clean Tech x Elegance». Обтекаемые формы кузова, полускрытые дверные ручки и современная светодиодная оптика создают ощущение стиля и элегантности. Интерьер поражает своим минимализмом и премиальным качеством. 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, большой сенсорный дисплей медиасистемы и опциональная аудиосистема Mark Levinson с 17 динамиками обеспечивают максимальный комфорт и удовольствие от вождения. Эргономичные сиденья с боковой поддержкой дополняют картину комфорта и роскоши.

Пока что Lexus не раскрывает цены и даты начала продаж нового ES в Европе.

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Источник: Автоновости дня