Новый полноприводный внедорожник с мощным мотором выйдет на рынок 27 мая

В Китае 27 мая начнутся продажи Haval Raptor 2025 с бензиновым двигателем

Продажи нового кроссовера Haval Raptor 2025 с бензиновым двигателем внутреннего сгорания начнутся 27 мая в Китае.

Автомобиль оснащен 2-литровым мотором 4N20A, который развивает мощность 238 л.с. и крутящий момент 385 Нм. Этот двигатель ранее использовался в моделях Dargo и H7. Он работает в паре с 9-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением, а полный привод с блокировкой заднего дифференциала входит в стандартную комплектацию.

Haval Raptor 2025

Внешний вид Haval Raptor претерпел изменения: круглые фары заменены прямоугольными, решетка радиатора получила вертикальные ламели, а задние фонари также обновлены.

Внутри кроссовера установлено новое рулевое колесо с упрощенной навигацией и скошенной нижней частью, а селектор трансмиссии теперь расположен за рулем. Остальные элементы интерьера остались практически без изменений. Ожидаемая цена нового кроссовера составит около 25 000 долларов.

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Источник: Китайские автомобили