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Совершенно новый Nissan X-Trail выйдет на рынок с двумя «лицами»

В 2027 году выйдет новый Nissan X-Trail в электрической и дизельной версиях

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Компания Nissan сообщила о своих планах начать выпуск обновленного X-Trail 2027 года. Модель сохранит размеры текущей версии, но изменения коснутся передней и задней частей кузова.

Кроссовер будет доступен в двух вариантах: электрическая версия будет иметь современную светодиодную оптику и уникальную решетку радиатора, в то время как дизельный вариант позаимствует внешний вид от Mitsubishi Outlander, но обойдется без плагин-гибридной системы.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

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Новый X-Trail также предложит выбор между 5- и 7-местной компоновкой. Внутри автомобиля будет полностью обновленный интерьер с большим цифровым дисплеем, охватывающим центральную консоль. Электрическая версия сможет преодолевать до 600 км на одном заряде.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Nissan
Количество просмотров 10
25.05.2025 
Фото:Unsplash | Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+5