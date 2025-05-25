Совершенно новый Nissan X-Trail выйдет на рынок с двумя «лицами»

В 2027 году выйдет новый Nissan X-Trail в электрической и дизельной версиях

Компания Nissan сообщила о своих планах начать выпуск обновленного X-Trail 2027 года. Модель сохранит размеры текущей версии, но изменения коснутся передней и задней частей кузова.

Кроссовер будет доступен в двух вариантах: электрическая версия будет иметь современную светодиодную оптику и уникальную решетку радиатора, в то время как дизельный вариант позаимствует внешний вид от Mitsubishi Outlander, но обойдется без плагин-гибридной системы.

Nissan X-Trail

Новый X-Trail также предложит выбор между 5- и 7-местной компоновкой. Внутри автомобиля будет полностью обновленный интерьер с большим цифровым дисплеем, охватывающим центральную консоль. Электрическая версия сможет преодолевать до 600 км на одном заряде.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: 32cars