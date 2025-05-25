Совершенно новый Nissan X-Trail выйдет на рынок с двумя «лицами»
В 2027 году выйдет новый Nissan X-Trail в электрической и дизельной версиях
Компания Nissan сообщила о своих планах начать выпуск обновленного X-Trail 2027 года. Модель сохранит размеры текущей версии, но изменения коснутся передней и задней частей кузова.
Кроссовер будет доступен в двух вариантах: электрическая версия будет иметь современную светодиодную оптику и уникальную решетку радиатора, в то время как дизельный вариант позаимствует внешний вид от Mitsubishi Outlander, но обойдется без плагин-гибридной системы.
Nissan X-Trail
Новый X-Trail также предложит выбор между 5- и 7-местной компоновкой. Внутри автомобиля будет полностью обновленный интерьер с большим цифровым дисплеем, охватывающим центральную консоль. Электрическая версия сможет преодолевать до 600 км на одном заряде.
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Источник: 32cars
Фото:Unsplash | Nissan
10
25.05.2025
Фото:Unsplash | Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+5