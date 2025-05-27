Где автомобили продаются быстрее всего: названы регионы
Весной текущего года новые бюджетные машины быстрее всего продавались в Крыму, а подержанные – в Адыгее, сообщили эксперты «Авто.ру Бизнес», изучив данные классифайдов и сравнив средние сроки продаж авто в регионах РФ.
Так, в апреле лидером по скорости продаж новых автомобилей экономкласса стал Крым. В среднем, там объявление о продаже размещается 22 дня с момента публикации. Также в тройку лидеров вошли Белгородская область (35 дней) и Нижегородская область (36 дней).
Б/у машины быстрее всего продаются в Адыгее (17 дней). Далее следуют Камчатский край (22 дня) и Псковская область (36 дней).
Крым также лидирует по скорости продаж новых авто среднего класса. Средний срок размещения объявления составил 14 дней. Далее идут Москва и Подмосковье (45 дней), а также Саратовская область (48 дней).
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Источник: «Известия»