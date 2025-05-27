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Где автомобили продаются быстрее всего: названы регионы

«Авто.ру Бизнес»: Крым стал лидером по скорости продаж бюджетных машин

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Весной текущего года новые бюджетные машины быстрее всего продавались в Крыму, а подержанные – в Адыгее, сообщили эксперты «Авто.ру Бизнес», изучив данные классифайдов и сравнив средние сроки продаж авто в регионах РФ.

Так, в апреле лидером по скорости продаж новых автомобилей экономкласса стал Крым. В среднем, там объявление о продаже размещается 22 дня с момента публикации. Также в тройку лидеров вошли Белгородская область (35 дней) и Нижегородская область (36 дней).

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Б/у машины быстрее всего продаются в Адыгее (17 дней). Далее следуют Камчатский край (22 дня) и Псковская область (36 дней).

Крым также лидирует по скорости продаж новых авто среднего класса. Средний срок размещения объявления составил 14 дней. Далее идут Москва и Подмосковье (45 дней), а также Саратовская область (48 дней).

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
27.05.2025 
Фото:Depositphotos
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