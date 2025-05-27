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Почему избавляются от новых машин: частые причины

Эксперт Родионов перечислил пять причин продажи новых автомобилей

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Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов назвал пять причин, из-за которых избавляются от новых машин. Так, это отсутствие финансовых возможностей для ее содержания. Например, человек взял автокредит и не может его выплачивать. Среди продающих новые машины есть и те, кому экстренно понадобились средства на другие нужды, заметил Родионов.

Также возможно разочарование владельца в модели, например частые поломки автомобиля, которые свидетельствуют о его ненадежности.

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Авария также может стать причиной продажи машины. ДТП может нарушить геометрию кузова или работоспособность агрегатов. Если машина была плохо отремонтирована, то будущему владельцу придется решать возникшие в процессе ее эксплуатации проблемы за свой счет, рассказал Родионов.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
27.05.2025 
Фото:Depositphotos
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