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Эти привычки водителей убивают машину

Эксперт Ананьев назвал пять ошибок водителя, которые ведут к износу авто

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Износ машины ускоряют несвоевременное обслуживание, игнорирование сигналов о неисправностях, ошибки при пользовании автоматической трансмиссии и другие вредные водительские привычки, рассказал автоэксперт Иван Ананьев.

Он отмечает, что, если на приборной панели загорелся какой-то значок, не стоит от него отмахиваться. Двигатель нужно обеспечивать качественными техническими жидкостями, регулярно проводить проверку уровня масла и охлаждающей жидкости.

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Ошибки при обращении с автоматической трансмиссией, когда водитель переводит селектор коробки в «нейтраль» при коротких остановках или использует резкий стиль вождения на машине с вариатором, также ускоряют износ машины.

Эксперт отметил, что не нужно очищать подкапотное пространство при помощи мойки высокого давления, чтобы не повредить провода и датчики. Также не стоит перегружать машину, предупреждает специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
28.05.2025 
Фото:Depositphotos
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