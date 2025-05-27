#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Hyundai Santa Fe
27 мая
Знакомый кроссовер Hyundai с полным приводом и множеством опций доступен в РФ
В России в продаже появились новые Hyundai...
Проверены временем: названы самые надежные автомобили Toyota
27 мая
Проверены временем: названы самые надежные автомобили Toyota
Эксперты HotCars перечислили 10 самых надежных...
Лига Мастеров Детейлинга – увлекательное шоу-соревнование профессионального мастерства
27 мая
Лига Мастеров Детейлинга – увлекательное шоу-соревнование профессионального мастерства
23-24 мая в Москве на площадке выставки DDExpo...

Знакомый кроссовер Hyundai с полным приводом и множеством опций доступен в РФ

В России в продаже появились новые Hyundai Santa Fe по цене от 3,2 млн рублей

Рекомендуем
Полный привод, гидроавтомат, фаркоп — испытали новую версию кроссовера

Семейный кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения сейчас доступен в России как из наличия, так и под заказ. Стоимость начинается от 3,2 млн рублей.

За минимальные 3 230 280 рублей фирма из Владивостока готова привезти новый Santa Fe в базовой версии с 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 194 силы, 8-ступенчатой АКП и полным приводом. У этого экземпляра кожаный салон, цифровая приборная панель и мультимедиа с большим экраном.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

За 3 720 500 рублей другая фирма из Владивостока доставит кроссовер с 2,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором

4 315 000 рублей новый Hyundai Santa Fe пятого поколения стоит на заказ в Хабаровске, 4 430 000 рублей – в Краснодаре, 4 543 000 рублей – в Барнауле.

Кроссовер из наличия стоит от 4 500 000 рублей. За столько его продают в Барнауле. Также новые Santa Fe есть в Москве, Петербурге и ряде других российских городов.

Интерьер Hyundai Santa Fe
Интерьер Hyundai Santa Fe

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 8
27.05.2025 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+22