Знакомый кроссовер Hyundai с полным приводом и множеством опций доступен в РФ

В России в продаже появились новые Hyundai Santa Fe по цене от 3,2 млн рублей

Семейный кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения сейчас доступен в России как из наличия, так и под заказ. Стоимость начинается от 3,2 млн рублей.

За минимальные 3 230 280 рублей фирма из Владивостока готова привезти новый Santa Fe в базовой версии с 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 194 силы, 8-ступенчатой АКП и полным приводом. У этого экземпляра кожаный салон, цифровая приборная панель и мультимедиа с большим экраном.

Hyundai Santa Fe

За 3 720 500 рублей другая фирма из Владивостока доставит кроссовер с 2,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором

4 315 000 рублей новый Hyundai Santa Fe пятого поколения стоит на заказ в Хабаровске, 4 430 000 рублей – в Краснодаре, 4 543 000 рублей – в Барнауле.

Кроссовер из наличия стоит от 4 500 000 рублей. За столько его продают в Барнауле. Также новые Santa Fe есть в Москве, Петербурге и ряде других российских городов.

Интерьер Hyundai Santa Fe

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Источник: Автоновости дня