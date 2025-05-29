Водителям рассказали, что делать при встрече с кабанами, лосями и другими животными

На 54 участках дорог Московской области появятся знаки «Дикие животные»

На 54 участках региональных дорог Московской области до конца года появятся новые предупреждающие знаки 1.27 «Дикие животные», сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В ведомстве уточнили, что монтаж первых знаков начался в мае, и на сегодняшний день они уже размещены на пяти дорогах в округах Пушкино, Талдом и Серебряные Пруды.

Так, в Пушкинском округе знаки установлены на Красноармейском шоссе рядом с микрорайоном Чистые пруды и при подъезде к деревне Балабаново. В Талдомском – на отрезке между деревнями Ширятино и Колбасино, у деревень Дубки и Бельское, а также вдоль урочища «Великий лес» в округе Серебряные Пруды.

В дальнейшем знаки разместят на трассах, проходящих через лесные участки. Водителям напоминают, что при проезде таких зон важно соблюдать скоростной режим и проявлять осторожность. При появлении животного на дороге необходимо плавно снизить скорость, остановиться без звукового сигнала и дать животному возможность покинуть проезжую часть. Включенная аварийная сигнализация поможет предупредить других участников движения и снизить риск аварии.

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Источник: Минтранс Подмосковья