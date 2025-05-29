Водителей обяжут перестраиваться для пропуска не только скорой, но и спецтранспорта

Минтранс ужесточит ПДД из-за отказа ряда водителей уступать спецтранспорту

Минтранс России разработал новые поправки к правилам дорожного движения, которые касаются поведения водителей при приближении спецтранспорта. Теперь автомобилистам придется не просто уступать дорогу, а обязательно перестраиваться, чтобы освободить полосу для машин со спецсигналами. Речь об автомобилях, которые пересеклись со скорой помощью, пожарными, полицией и другим спецтранспортом с мигалками.

Документ с инициативой уже размещен на официальном портале проектов нормативных актов. Авторы подчеркивают: прежние формулировки слишком расплывчаты и не обязывают водителей к активным действиям.

Согласно проекту, при приближении машины с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами водители должны принять меры, обеспечивающие свободный проезд – включая перестроение на другую полосу. Кроме того, вводится запрет на обгон и опережение как спецтехники, так и сопровождаемых ею транспортных средств. Такие действия расцениваются как препятствующие организованному движению колонн, особенно если транспорт движется в непосредственной близости к автомобилям экстренных служб.

В пояснительной записке к документу отмечается, что проблема игнорирования требований уступать спецтранспорту носит системный характер. В год фиксируется более 100 тысяч подобных нарушений, из которых 60% приходятся на скорую помощь, 30% – на пожарные машины и 10% – на полицию. Подобные действия напрямую влияют на скорость реагирования служб и могут иметь критические последствия.

Наиболее остро ситуация проявляется в крупных городах и регионах с интенсивным трафиком: в Москве и области фиксируется до 30 тысяч таких случаев в год, в Санкт-Петербурге – более 15 тысяч. В других регионах, включая юг страны, Сибирь и Дальний Восток, статистика также остается тревожной. Задержки, вызванные неуступчивыми водителями, увеличивают время прибытия спецслужб на 5–15 минут, что может стоить жизни пострадавшим.

Особое внимание в проекте уделяется безопасности лиц, находящихся под госохраной. В условиях специальной военной операции и роста террористических угроз участились случаи отказа уступать дорогу автомобилям ФСО с включенными маячками, особенно при отсутствии сопровождения ГИБДД. Власти подчеркивают, что предложенные изменения позволят устранить пробелы в регулировании и повысят оперативность реагирования экстренных служб и охранных структур.

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Источник: ТАСС, regulation.gov.ru