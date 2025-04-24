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Сзади машина с синими огнями под решеткой радиатора — обязан ли я уступить?

Глава ГАИ разъяснил, какая светотехника дает преимущество в движении

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Надо ли уступать дорогу машинам с синими стробоскопами под решеткой радиатора?

Рамзан, г. Грозный

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

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– По всей видимости, вы имеете в виду опознавательный знак «Федеральная служба охраны Российской Федерации», являющийся в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения условным опознавательным знаком, представляющим собой два фонаря с огнями синего цвета, работающие в мигающем режиме, расположенные не выше фар ближнего света в передней части транспортного средства, используемого для обеспечения безопасности объектов государственной охраны.

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Сам по себе этот опознавательный знак преимущества в движении не дает. Однако на транспортных средствах с указанным опознавательным знаком могут также устанавливаться проблесковые маячки синего цвета или синего и красного цветов.

При приближении такого транспортного средства с включенным маячком (маячками) одновременно со специальным звуковым сигналом другим водителям предписано уступать ему дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда (пункт 3.2 Правил дорожного движения).

  • О том, нужно ли уступать автомобилю с включенной мигалкой и спецсигналом, но без раскраски, рассказано здесь.

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«За рулем»
Фото:соцсети и «За рулем»
Количество просмотров 36
24.04.2025 
Фото:соцсети и «За рулем»
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