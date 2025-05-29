Назван лучший таксист Москвы

Никита Пешков победил в конкурсе «Лучший водитель такси Москвы – 2025»

В Москве прошел конкурс «Лучший водитель такси Москвы – 2025». За победу на площадке Музея Гаража особого назначения состязались более 250 водителей.

Водители сдавали экзамены по ПДД, отвечали на вопросы о правилах работы такси и знании города, проходили медицинский осмотр и показывали свое мастерство за рулем.

1-е место досталось Никите Пешкову

2-е место – Вильдану Миннеханову

3-е место – Юрию Данилову

А лучшей женщиной среди таксистов стала Анна Кольва.

Конкурс не только определяет лучших водителей, но и помогает сделать профессию таксиста более уважаемой и заметной. «Важно, чтобы водители могли не только посоревноваться, но и пообщаться друг с другом и с руководителями таксопарков», – отметил директор МЕФТ Александр Басалаев.

Организаторы – Департамент транспорта Москвы и Международный Евразийский форум «Такси» – расширили площадку и сделали конкурс удобнее и интереснее для всех.

Напомним, что темы развития профессии таксиста и повышения культуры вождения поднимут на Международном Евразийском форуме «Такси» в августе.