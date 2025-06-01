Беспилотники за рулем, а мы — в экране? Что делать со свободным временем, когда машины поедут сами

Беспилотники избавят нас от рутины, оставив открытым вопрос свободного времени

Беспилотные автомобили обещают нам безопасность и удобство. Но сможем ли мы использовать наше новообретенное свободное время для чего-то стоящего? Производители автономных транспортных средств обещают, что освободят нас от рутины – и правда, два часа в пробке больше не будут потерянными. Mercedes-Benz уже предлагает систему Drive Pilot с третьим уровнем автономности, а в Китае водителям транслируют рекламу прямо в интерфейсе мультимедиа. Автомобиль превращается в движущуюся медиакапсулу, а человек – в пассивного потребителя. Но та ли это свобода, о которой мы мечтали?

Некоторые люди видят в беспилотниках шанс работать в пути, например разобрать электронную почту. Но дело в том, что письма никогда не заканчиваются – и даже если вы ответите на все в дороге, к вашему приходу в офис появятся новые. Автомобили без водителя превращаются не в средство отдыха, а в продолжение офиса. Это удобно, но тревожно.

Правда, такой автомобиль позволит выспаться: не листать бесконечную ленту, не проверять почту, а просто отдохнуть. Автомобиль, который сам довезет после ночного рейса или долгой командировки, – это настоящий прорыв. И все же главный вопрос остается: когда машины поедут сами, найдем ли мы достойное применение этой «свободе»?

В комментариях люди высказывают различные мнения по поводу этой вновь образовавшейся проблемы. От: «мне все равно, к тому времени, когда автомобили смогут ездить сами, я уже давно умру, и, вероятно, мои дети тоже» до «я единственный, кто все еще читает книги?». И есть вот такое осторожное высказывание: «Слишком много неизвестных переменных, чтобы доверять управление автомобилем компьютеру».

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Источник: The Drive