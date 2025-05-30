Региональный агрегатор такси «Икс Кар» вышел на рынок Москвы. Такси подешевеет?

Таксомоторный сервис «Икс Кар» начал работу в Москве и Подмосковье

Таксомоторный сервис «Икс Кар», уже присутствующий в 14 регионах России, включая Камчатку, Кировскую и Архангельскую области, начал работу в Москве и Подмосковье. Компания заявила о намерении вложить в развитие на новом рынке более 1 млрд руб. Основатель проекта Максим Именинник заявил, что к концу 2025 года «Икс Кар» рассчитывает занять до 20% столичного рынка такси. Для этого планируется подключить 200 тыс. водителей и привлечь около 1 млн пользователей.

Таксомоторный сервис «Икс Кар»

С момента старта в 2022 году «Икс Кар» выполнил свыше 1,7 млн поездок в 31 городе. Сервис работает по модели агрегатора, а водители уже заработали более 347 млн руб. Несмотря на скромные финансовые показатели – в 2024 году компания показала выручку 2,7 млн руб. при убытке 3,8 млн руб. – руководство рассчитывает на быстрый рост за счет конкуренции с доминирующим игроком рынка.

В Москве рынок такси прочно удерживает «Яндекс Go», доля которого, по данным мэрии, превышает 96%. Попытки создать альтернативу предпринимались и ранее – такие сервисы, как inDriver и китайский DiDi, уже пробовали выйти на рынок столицы, но не смогли закрепиться. По мнению экспертов, одной из причин ухода DiDi стала невозможность работать эффективно в быстро меняющихся рыночных условиях.

Сильной стороной «Икс Кара» считается низкая комиссия для водителей – от 5 до 15%, что выгодно отличается от условий «Яндекса» (по некоторым оценкам, комиссия доходит до 35%). Эксперты полагают, что это может привлечь водителей, а пассажиров – ценовые скидки. Однако удержать интерес без дополнительных инвестиций будет сложно, так как снижение тарифов без компенсаций приведет к оттоку исполнителей.

Рынок такси в Москве продолжает расти: только в первом квартале 2025 года число поездок увеличилось на 5%, а средний чек достиг 825 рублей.

Доля «Яндекс Go» среди мобильных приложений перевозчиков такси в Москве, по данным Дептранса Москвы, превысила 96%.

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Источник: «Коммерсант»