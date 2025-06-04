Сколько сэкономишь топлива, если не включать кондиционер?

«За рулем» раскрыл, почему нет смысла выключать кондиционер для экономии топлива

Среди причин не пользоваться кондиционером или климат-контролем звучат самые разные доводы: от рьяной заботы о собственном здоровье до банальной привычки. В своей новой статье обозреватель Михаил Колодочкин разбивает большинство этих доводов в пыль – ту самую, что летит через открытое окно в салон. Остановимся на одном из моментов: если не включать кондиционер, можно ли сэкономить топливо?

Давайте разберемся по матчасти: увеличивает ли кондиционер расход топлива? Да, так оно и есть, но это еще не повод открывать окна. Дело в том, что многое зависит от условий эксперимента. В нашем случае они до чрезвычайности просты: дело происходит жарким летом, и с полностью закрытыми окнами вы точно не поедете. И тут важно учитывать где именно (и как именно!) вы едете на своем автомобиле.

Мнение специалиста

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Автомобили со слабыми моторами при включении кондиционеров ощутимо теряют в динамике и экономичности, в то время как более серьезные машины практически на них не реагируют. В свою очередь, открытые окна почти не влияют на расход топлива при вялом движении в пробках, но резко начинают портить картину при выезде на трассу.

Можно сказать, что и кондиционеры, и открытые окна увеличивают расход топлива – обычно называют цифры от 3 до 10%. Поэтому никакого явного проигрыша кондиционер, по сравнению с открытыми окнами, не вносит.

Остальные поводы не открывать окна в жару рассматриваем в новой статье «За рулем»!