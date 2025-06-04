Почему гидроавтомат лучше вариатора? Объясняем очень коротко!

«За рулем» объяснил, почему для полноприводной машины лучше автомат, чем вариатор

Классический автомат с гидротрансформатором, робот, вариатор... Если у тебя новая моноприводная легковушка, коробка передач любого типа работает сносно – или даже замечательно... Но если выбираешь кроссовер с пробегом, вопрос о типе коробки передач всегда важен. И особенно он важен, если вы ищите машину на полном приводе. В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев объясняет, почему вариатор в сочетании с полным приводом – так себе идея.

Мнение специалиста:

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Почему с гидроавтоматом? Вариатор хуже, чем классический автомат, переносит упражнения на рыхлых, вязких и скользких покрытиях. А если не съезжать с асфальта, то зачем именно 4х4? Переднего привода вполне достаточно.

При выборе машин с пробегом также держим в уме, что ресурс вариатора в среднем ниже, чем у автомата. На машинах, обитающих в больших городах, вариатору некомфортно. Зимой масло не успевает нагреться до рабочей температуры, в летних пробках не успевает остывать. А машин-горожанок, в общем, большинство.

В отличие от автомата, вариатор после 100 тысяч км – дело темное. Равно как и стоимость его ремонта, легко уходящая за 250 тысяч рублей. Еще до 100 тысяч км часто вылезают симптомы износа. Иногда 150 тысяч км – конец жизненного пути вариатора. А для гидроавтоматов и 250 тысяч км не предел. И в ремонте они не дороже.

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