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Слишком идеально, чтобы быть правдой – как распознать перекупа на вторичке

Если при продаже авто с пробегом салон выглядит идеально – стоит насторожиться

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При покупке автомобиля на вторичке важно уметь распознавать признаки перекупа, главная задача которого – быстро сбыть машину, скрыв ее реальные проблемы. О тревожных звоночках, на которые стоит обратить внимание, рассказали специалисты издания Pravda.Ru. Одним из сигналов может быть ситуация, когда продавец не является владельцем по ПТС, дескать, машина оформлена на «друга», который в отъезде, или на «тещу» – такая сделка может быть юридически сомнительной. Должно насторожить и чрезмерное знание технических деталей – перекупы профессионально заучивают информацию, реальный владелец обычно не помнит мелочей и путается в датах.

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Перед продажей машины часто проводятся химчистка, замена масла и визуальная «реставрация» салона. Чистый мотор и запах «клубники» в салоне могут скрывать износ или серьезные неисправности. Фотографии в объявлении нередко выглядят как из автокаталога, с удачными ракурсами и отсутствием признаков реальной эксплуатации – это может указывать на коммерческую подачу, типичную для профессиональных продавцов.

Если вам предлагают уже заполненный договор и спешат с оформлением, стоит проявить осторожность. Спешка и давление при заключении сделки – способы скрыть информацию и избежать лишних вопросов.

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Когда продавца не интересует, как и кто дальше будет эксплуатировать машину, это говорит о незаинтересованности и желании сбыть машину как можно быстрее. В то время как реальному владельцу, который за годы владения свыкся со своим автомобилем, не все равно, в какие руки он попадет.

Если машина стоит во дворе, можно пообщаться с местными жителями, соседями. То, что она появилась в районе недавно и хозяина они в глаза не видели, может указывать на участие перекупа в продаже.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 21
30.05.2025 
Фото:Depositphotos
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