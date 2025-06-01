Названы б/у авто, которые чаще всего привозят в Россию из Китая

Сергей Целиков: Из Китая к нам чаще всего везут Тойоты, Хонды и Фольксвагены

За первые четыре месяца 2025 года в Россию было ввезено 10,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом китайского производства. Это в 4,2 раза больше, чем в январе – апреле 2024 года (2,47 тыс. шт.).

Привозят, в основном, довольно «свежие» автомобили: 2020 года выпуска – 29%, 2021 года – 48% и 2022 года – 22%. Более старые автомобили составляют менее 1%.

Недавно многие СМИ писали, что на китайском рынке скопилось большое количество легковых автомобилей, которые официально считаются подержанными, хотя фактически не проехали и километра. Таким образом местные автопроизводители пытались искусственно повысить показатели продаж в условиях слабого спроса. На крупных платформах по продаже подержанных авто, таких как DoCar, Guazi и Xianyu, зарегистрировано от 3 до 4 тысяч продавцов, предлагающих именно такие машины. С юридической точки зрения эти автомобили считаются подержанными, однако их реальный пробег очень низкий или вовсе отсутствует. Некоторые из этих машин уже начали поступать на российский рынок. Но так ли это, до конца неясно.

Чаще всего везут автомобили привычных нам марок:

Toyota – 18%

Honda – 12%

Volkswagen – 10%

Geely – 7%

Mitsubishi – 6%

Changan – 6%

Hyundai – 5%

Skoda – 4%

Audi – 4%

Kia – 3%.

Самая популярная модель китайского производства с пробегом – Toyota RAV4 (606 шт.). На втором месте – Mitsubishi Outlander (584 шт.), на третьем – Toyota Corolla (491 шт.).