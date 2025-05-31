Многие автомобили Hyundai в РФ попали под отзыв

Hyundai Motor отзывает в России почти 100 тысяч автомобилей

Компания Hyundai Motor объявила масштабную отзывную кампанию в России – она коснется 99 256 автомобилей, проданных на территории нашей страны с 2010 по 1015 годы. Список моделей тоже обширен: Solaris, i40, Santa Fe, Grand Santa Fe, Grandeur, Genesis Coupe и Veloster. Сайт Росстандарта описывает причину отзыва так: «изредка в модуле HECU (блок АБС) может возникать короткое замыкание, что может увеличить риск возгорания в моторном отсеке».

Такие Hyundai Solaris расходились в России многотысячными тиражами

Процедура – стандартная для таких случаев: дилеры будут обзванивать владельцев подпадающих под отзыв автомобилей и приглашать посетить сервис. Впрочем, звонка можно не дожидаться, а сопоставить VIN-код собственного авто с перечнем, опубликованным во вкладке «документы», воспользоваться интерактивным поиском или сервисом на Auto.ru. Если автомобиль подпадает под отзыв, нужно связаться с ближайшим дилером и согласовать время визита. На всех автомобилях будет выполнена бесплатная замена мультипредохранителя, сообщает Росстандарт.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Росстандарт