Обновленный Volkswagen Golf R 2026 получил эксклюзивный пакет доработок

Volkswagen представил обновленный Golf R 2026 с опциональным пакетом Warmenau

Компания Volkswagen анонсировала модернизированную версию хэтчбека Golf R для 2026 модельного года, предложив клиентам опциональный пакет Warmenau. Это название отсылает к небольшой деревне рядом с Вольфсбургом, где расположено подразделение VW R, отвечающее за спортивные модификации.

Volkswagen Golf R 2026

За доплату в $6900 владельцы получат титановую выхлопную систему Akrapovic – для более агрессивного звука, облегченные 19-дюймовые кованые диски (вес каждого – всего 8 кг), карбоновые элементы интерьера, снижающие общий вес машины на 7 кг.

Volkswagen Golf R 2026

Под капотом Golf R 2026 – знакомый 2,0-литровый турбированный двигатель EA888, но с повышенной отдачей: 333 л.с. (245 кВт) и 420 Н∙м крутящего момента. Это на 10 л.с. и 20 Н∙м больше, чем у предыдущей версии.

Дополнительно можно заказать панорамную крышу за $2100. Прием заказов на версию с пакетом Warmenau уже стартовал, а первые поставки запланированы на октябрь 2025 года.

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Источник: 32cars