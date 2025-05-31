Скидки почти 1 млн рублей — известные полноприводные кроссоверы рекордно подешевели в РФ
В РФ продают Hyundai Santa Fe четвертого поколения со скидкой до 930 тыс. рублей
Автосалоны в России активно распродают Hyundai Santa Fe 2023 года выпуска (четвертое поколение) с крупными скидками – в некоторых случаях сумма бонусов достигает 930 тысяч рублей.
Доступны две модификации:
- 2.0 Turbo (230 л.с.) + 8-ступенчатый автомат + полный привод
- 2.5 MPI (180 л.с.) + 6-ступенчатый автомат + полный привод
Hyundai Santa Fe
Базовая цена на обе версии начинается от 5,49 млн рублей, однако при определенных условиях можно существенно снизить стоимость.
Дилеры предлагают комплексные бонусы при оформлении кредита, сдаче старого авто в trade-in и покупке полиса каско.
В таком случае общая выгода может составить до 930 000 рублей.
Интерьер Hyundai Santa Fe
Такие предложения делают Hyundai Santa Fe 2023 года одним из самых выгодных вариантов среди полноприводных кроссоверов на российском рынке.
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Источник: Тарантас Ньюс
Фото:Hyundai
5
31.05.2025
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+21