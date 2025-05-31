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Представлен новый, очень дешевый, но богато оснащенный кроссовер

FAW представил в КНР новый кроссовер Bestune Yueyi 07 по цене от 1,1 млн рублей

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На российском автомобильном рынке царит нестабильность, и выбор доступных автомобилей существенно ограничен. Тем не менее, на горизонте замаячила интригующая альтернатива – китайский гибридный кроссовер Bestune Yueyi 07 от компании FAW.

Bestune Yueyi 07, цена которого стартует в Китае от 99 800 до 139 900 юаней (1,1–1,6 млн рублей по текущему курсу), позиционируется как среднеразмерный пятиместный кроссовер. За эти деньги, которые приблизительно соответствуют стоимости LadaGranta в топовой комплектации (Granta Cross), покупатель получает автомобиль с внушительными характеристиками.

FAW Bestune Yueyi 07
FAW Bestune Yueyi 07
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Кроссовер обладает солидными размерами: длина – 4745 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2772 мм. Это обеспечивает просторный салон и комфортную посадку пассажиров. Четыре цвета кузова – белый, черный, серый и зеленый – позволяют выбрать вариант под любой вкус.

Сердцем Bestune Yueyi 07 является фирменная гибридная платформа BMP от FAW. В ее состав входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 148 л.с., мощный электродвигатель (225 л.с.) и литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 21,2 или 30,9 кВтч. Такая комбинация обеспечивает впечатляющую динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 6,9 секунды.

Интерьер FAW Bestune Yueyi 07
Интерьер FAW Bestune Yueyi 07

Производитель заявляет расход топлива всего 3,9 литра на 100 км. Более того, заявленный общий запас хода составляет 1500 километров, а в ходе реальных испытаний автомобиль проехал 1754 километра на одном заряде – результат, который впечатляет. Поддержка быстрой зарядки позволяет восстановить заряд с 30 до 80% всего за 20 минут.

Внутри Bestune Yueyi 07 радует современным дизайном. Мультируль со скошенной нижней частью, 8-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система создают приятную атмосферу.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 8
31.05.2025 
Фото:Autohome
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