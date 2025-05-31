Представлен новый, очень дешевый, но богато оснащенный кроссовер

FAW представил в КНР новый кроссовер Bestune Yueyi 07 по цене от 1,1 млн рублей

На российском автомобильном рынке царит нестабильность, и выбор доступных автомобилей существенно ограничен. Тем не менее, на горизонте замаячила интригующая альтернатива – китайский гибридный кроссовер Bestune Yueyi 07 от компании FAW.

Bestune Yueyi 07, цена которого стартует в Китае от 99 800 до 139 900 юаней (1,1–1,6 млн рублей по текущему курсу), позиционируется как среднеразмерный пятиместный кроссовер. За эти деньги, которые приблизительно соответствуют стоимости LadaGranta в топовой комплектации (Granta Cross), покупатель получает автомобиль с внушительными характеристиками.

FAW Bestune Yueyi 07

Кроссовер обладает солидными размерами: длина – 4745 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2772 мм. Это обеспечивает просторный салон и комфортную посадку пассажиров. Четыре цвета кузова – белый, черный, серый и зеленый – позволяют выбрать вариант под любой вкус.

Сердцем Bestune Yueyi 07 является фирменная гибридная платформа BMP от FAW. В ее состав входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 148 л.с., мощный электродвигатель (225 л.с.) и литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 21,2 или 30,9 кВтч. Такая комбинация обеспечивает впечатляющую динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 6,9 секунды.

Интерьер FAW Bestune Yueyi 07

Производитель заявляет расход топлива всего 3,9 литра на 100 км. Более того, заявленный общий запас хода составляет 1500 километров, а в ходе реальных испытаний автомобиль проехал 1754 километра на одном заряде – результат, который впечатляет. Поддержка быстрой зарядки позволяет восстановить заряд с 30 до 80% всего за 20 минут.

Внутри Bestune Yueyi 07 радует современным дизайном. Мультируль со скошенной нижней частью, 8-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система создают приятную атмосферу.

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Источник: CarNewsChina