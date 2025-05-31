Honda раскрыла свои планы на выпуск совершенно нового кроссовера CR-V

Honda выпустит новое поколение кроссовера CR-V и седана Accord в 2027 году

Автомобильный мир переживает бурный период трансформации, и Honda не остается в стороне. Недавние заявления генерального директора Тосихиро Мибе знаменуют собой корректировку стратегии компании, которая, в отличие от многих конкурентов, делает ставку не на безудержную электрификацию, а на более взвешенный подход, сочетающий гибридные технологии с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Инвестиции в электромобили будут сокращены с 10 до 7 триллионов йен (с 69 до 48 млрд долларов) к 2031 году. Это не означает полного отказа от электромобилей, а скорее, переосмысление темпов их развития. Honda признает: они ожидают, что доля электромобилей в глобальных продажах к 2030 году составит менее 30%. Вместо этого компания фокусируется на совершенствовании гибридных технологий и улучшении топливной эффективности своих автомобилей.

Honda CR-V текущего поколения

Это стратегическое решение нашло свое отражение в планах на ближайшие годы. Ключевым событием станет выход нового поколения Honda CR-V в 2027 году. Этот кроссовер, являющийся одним из бестселлеров компании, будет представлен как на глобальном рынке, так и в Китае, где Honda сотрудничает с Dongfeng и GAC. Выход CR-V 2027 года можно рассматривать как прямой ответ на недавно представленный Toyota RAV4 2026, демонстрируя намерение Honda сохранить свою конкурентоспособность в сегменте популярных кроссоверов.

Но CR-V – не единственная новинка в планах Honda. В конце 2027 года ждет обновления и седан Accord, который также получит рестайлинг перед выходом нового поколения. В 2028 году намечается премьера нового поколения семейства Civic, одного из знаковых автомобилей Honda. Кроме того, планируется обновление минивэна Odyssey, который, предположительно, будет доступен только с гибридными силовыми установками.

Еще одним важным событием 2028 года станет обновление большого кроссовера Pilot, который также получит гибридную силовую установку. В дополнение к этому ожидается рестайлинг или полное обновление модели HR-V.

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Источник: Carscoops