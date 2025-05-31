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Подорожает ли владение машиной в этом году? Неожиданный вывод эксперта

Роман Тимашов: запчасти в РФ будут дорожать, но резких скачков цен не ожидается

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Абсолютно всех автомобилистов волнует вопрос цены обслуживания автомобиля. С каждым годом владеть собственным транспортом становится все накладнее. Недавно укрепившийся рубль вселяет маленькую надежду на то, что цены если не снизятся, то хотя бы не вырастут. Что будет с российским рынком запчастей летом 2025 года? Своим прогнозом поделился эксперт Роман Тимашов.

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Комментарий эксперта

Роман Тимашов, Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

Цены на запасные части имеют разнонаправленную динамику. Есть позиции, которые дорожают, но немало запчастей, которые подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, лобовое стекло для Audi в прошлом году стоило примерно 178 000 рублей, а в 2025 уже больше 180 000 рублей. При этом масляный фильтр на Audi стоил в прошлом году в 2 раза дороже, чем в 2025.

Одним из факторов, позволяющим оценить стоимость запасных частей, является средний чек. Фактически это означает во сколько обходится обслуживание и содержание автомобиля владельцам. Здесь более четкая картина, т.к. средний чек первого квартала текущего года к первому кварталу прошлого года вырос на 10-30%. Это касается как кузовного направления, так и слесарного.

Есть запасные части, которые стали более доступны по цене, но если смотреть на стоимость обслуживания автомобиля в целом, то содержание автомобиля стало обходиться дороже.

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Факторы, влияющие на цену:

  • курс валюты. С нового года рубль укрепился, поэтому есть позиции (свежие поставки), которые сейчас по цене дешевле, чем в прошлом году
  • логистика
  • на стоимость также влияет санкционное давление, количество посредников и прочие геополитические факторы

Мой прогноз – цены на запчасти будут повышаться, но с учетом сформированного стока, налаженных поставок это не будет иметь волнообразную форму.

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
31.05.2025 
Фото:Depositphotos
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