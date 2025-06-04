В России появился добротный европейский кроссовер дешевле 2 миллионов рублей

Российские дилеры продают новые кроссоверы Skoda Kamiq по цене от 1,9 млн рублей

В последнее время выбор бюджетных кроссоверов в России стал ограничен в основном китайскими автомобилями, однако параллельный импорт открыл доступ и к предложениям с китайского рынка. Например, новые модели Skoda Kamiq и Kamiq GT вошли в продажу по цене от 1 930 000 рублей.

При этом официальные китайские автомобили часто имеют более высокие цены. В качестве примера можно привести Jetour Dashing, который в базовой версии стоит от 2 489 900 рублей. GAC GS3 обойдется минимум в 2 649 000 рублей, а начальная версия Geely Coolray – от 2 794 990 рублей.

Skoda Kamiq

Что касается Skoda Kamiq, то самые доступные варианты продаются под заказ. За цену в 1 930 000 рублей, жители Кемерово могут заказать базовую комплектацию с тканевым салоном, обычным кондиционером и крупным медиа-дисплеем, включая регистрацию и утильсбор. В Ижевске более оснащенная версия обойдется в 2 170 000 рублей с кожаным салоном, климат-контролем и другими опциями.

Спортивная версия Kamiq GT с уникальным дизайном и хромированной решеткой в Перми будет стоить 2 190 000 рублей, тогда как в Москве за нее просят 2 299 999 рублей. В наличии новые Kamiq GT стоят не менее 2 799 000 рублей. Стандартные версии бюджетного кроссовера начинаются от 2 429 000 рублей в близлежащих регионах.

Интерьер Skoda Kamiq

Все предлагаемые модели имеют схожие технические характеристики. Кроссоверы укомплектованы 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л.с., который является аналогом мотора моделей Skoda Rapid и Volkswagen Polo, в сочетании с шестиступенчатым автоматом Aisin и передним приводом.

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Источник: Автоновости дня