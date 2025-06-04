Знаменитый Дастер снова можно приобрести в России: известна цена

В РФ возобновлены продажи новых Renault Duster по цене от 2,5 млн рублей

Не все кроссоверы подходят для сложных условий, однако хорошо известный и предпочитаемый в России Renault Duster относится к их числу. Этот автомобиль продолжает продаваться, новые модели в старом кузове доступны в различных городах страны по цене от 2 490 000 рублей.

Если обратить внимание на сопоставимые полноприводные китайские автомобили, то они существенно дороже. Например, Haval Dargo в версиях с полным приводом стартует с 3 249 000 рублей, рамный BAIC BJ40 калининградской сборки стоит минимум 3 409 000 рублей, а Jetour T2 с такой же системой привода оценивается от 3 959 000 рублей.

Renault Duster

Самая низкая цена на новый Renault Duster в Санкт-Петербурге – 2 490 000 рублей за модель в комплектации Drive с 1.6-литровым атмосферным двигателем мощностью 117 л.с. и механической трансмиссией. В этой комплектации есть стальные диски, кондиционер, бортовой компьютер, многофункциональный руль, электростеклоподъемники и аудиосистема с Bluetooth и Hands-free.

В Архангельской области за 2 550 000 рублей продается версия Life с аналогичным 117-сильным мотором и механической коробкой. За 2 637 500 рублей в Новосибирске можно заказать импортную версию с двигателем на 114 л.с. и вариатором, а в Хабаровске можно найти несколько моделей: одна за 2 750 000 рублей с дизельным двигателем 1.5 и механикой, а другая за 2 950 000 рублей с бензиновым турбомотором объемом 1.3 л и такой же трансмиссией.

Интерьер Renault Duster

Напомним, что Renault Duster второго поколения начал свою продажу в России в феврале 2021 года, предлагая пять комплектаций и пять различных моторов, с ценами от 945 000 до 1 460 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня