Знаменитый Дастер снова можно приобрести в России: известна цена

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В РФ возобновлены продажи новых Renault Duster по цене от 2,5 млн рублей

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Не все кроссоверы подходят для сложных условий, однако хорошо известный и предпочитаемый в России Renault Duster относится к их числу. Этот автомобиль продолжает продаваться, новые модели в старом кузове доступны в различных городах страны по цене от 2 490 000 рублей.

Если обратить внимание на сопоставимые полноприводные китайские автомобили, то они существенно дороже. Например, Haval Dargo в версиях с полным приводом стартует с 3 249 000 рублей, рамный BAIC BJ40 калининградской сборки стоит минимум 3 409 000 рублей, а Jetour T2 с такой же системой привода оценивается от 3 959 000 рублей.

Renault Duster
Renault Duster

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Самая низкая цена на новый Renault Duster в Санкт-Петербурге – 2 490 000 рублей за модель в комплектации Drive с 1.6-литровым атмосферным двигателем мощностью 117 л.с. и механической трансмиссией. В этой комплектации есть стальные диски, кондиционер, бортовой компьютер, многофункциональный руль, электростеклоподъемники и аудиосистема с Bluetooth и Hands-free.

В Архангельской области за 2 550 000 рублей продается версия Life с аналогичным 117-сильным мотором и механической коробкой. За 2 637 500 рублей в Новосибирске можно заказать импортную версию с двигателем на 114 л.с. и вариатором, а в Хабаровске можно найти несколько моделей: одна за 2 750 000 рублей с дизельным двигателем 1.5 и механикой, а другая за 2 950 000 рублей с бензиновым турбомотором объемом 1.3 л и такой же трансмиссией.

Интерьер Renault Duster
Интерьер Renault Duster

Напомним, что Renault Duster второго поколения начал свою продажу в России в феврале 2021 года, предлагая пять комплектаций и пять различных моторов, с ценами от 945 000 до 1 460 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 3075
01.06.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+28