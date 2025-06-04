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В Россию вернулся легендарный японский седан по очень демократичной цене

Новые седаны Honda Civic российские дилеры предлагают по цене от 2,1 млн рублей

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Honda Civic, легендарный автомобиль, который официально продавался в России и ушел с рынка десять лет назад, теперь снова доступен через альтернативные схемы. Цены на хэтчбеки и седаны начинаются от 2,1 миллиона рублей.

Для сравнения, новый лифтбек Москвич 6 2025 года стоит дороже – минимальная цена на него составляет 2 477 000 рублей, так как после отмены версии «Комфорт» он подорожал на 200 тысяч рублей.

Honda Civic
Honda Civic
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В Новосибирске новый седан Honda Civic можно приобрести уже за 2 057 623 рубля, этот экземпляр будет оснащён 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 150 л.с. и вариатором. Чуть дороже, за 2 300 000 рублей, предложат седан с 1,5-литровым турбомотором мощностью 182 л.с. в комплектации Zhiqu Plus, с множеством современных опций.

В Краснодаре аналогичный Civic доступен минимум за 2 500 000 рублей, в Благовещенске – за 2 600 500 рублей. В Красноярске можно купить пятидверный хэтчбек с правым рулём за 2 350 000 рублей.

Интерьер Honda Civic
Интерьер Honda Civic

В Москве и Ростове-на-Дону также доступны различные модели: седан с атмосферным двигателем за 3 350 000 рублей и «заряженный» Civic Si за 3 000 000 рублей. В Туле хэтчбек оценён в 3 750 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 2659
01.06.2025 
Фото:Honda
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