Популярный в России бренд выпустил новый внедорожный пикап

Новый пикап Geely Radar King-Kong EM-P с мощностью 349 л.с. доступен в Китае

В Китае была представлена новинка – пикап Geely Radar King-Kong EM-P, который создан на базе гибридной платформы. На зарубежных рынках он будет продаваться как Riddara RD6 EM-P. Цена в Поднебесной составляет 139 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 миллиона рублей.

Автомобиль, представляющий собой большой гибридный пикап, внешне напоминает свою электрическую модель. Его размеры: длина – 5260 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1865 мм, а колесная база составляет 3120 мм. Также доступна удлиненная версия с колесной базой в 3310 мм и длиной 5500 мм.

Geely Radar King-Kong EM-P

Geely Radar построен на модульной архитектуре MAP и оснащён гибридной силовой установкой. Она включает 1,5-литровый бензиновый турбомотор, два электродвигателя и коробку передач 3DHT. Суммарная мощность достигает 349 л.с. и 914 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,6 секунды.

Литий-железо-фосфатная батарея на 19,09 кВт·ч обеспечивает электрический пробег до 100 км, а в гибридном режиме общий запас хода составляет 1068 км. Пикап выпустят в четырех версиях: стандартная с запасом хода 1000 км стоит 139 800 юаней, длиннобазная All-Round – 149 800 юаней, а версия Intelligent – 159 800 юаней.

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Источник: CarNewsChina