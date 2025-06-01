Водителей предупредили об опьянении от жары и других опасностях летней езды

Иосиф Шубитидзе: жара повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у водителей

Согласно информации, предоставленной врачом-кардиологом медицинского центра «Будь Здоров» Иосифом Шубитидзе, высокая температура воздуха негативно отражается на внимании и реакции водителей, подобно воздействию алкоголя.

В условиях жары снижается концентрация, из-за чего водитель может испытывать сонливость и вялость, что негативно сказывается на безопасности вождения.

Важно поддерживать водный баланс, так как недостаток жидкости приводит к обезвоживанию, которое может вызвать головные боли, головокружение и раздражительность. Потеря солей с потом может вызывать мышечные судороги, что также опасно во время управления автомобилем.

Водители, страдающие от гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, должны быть особенно осторожны, так как в жару возрастает риск обострений, таких как колебания давления, аритмия и инфаркт. Кроме того, пребывание на солнце может привести к солнечным ожогам даже находясь в автомобиле.

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Источник: Газета.Ru