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Водителей предупредили об опьянении от жары и других опасностях летней езды

Иосиф Шубитидзе: жара повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у водителей

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Согласно информации, предоставленной врачом-кардиологом медицинского центра «Будь Здоров» Иосифом Шубитидзе, высокая температура воздуха негативно отражается на внимании и реакции водителей, подобно воздействию алкоголя.

В условиях жары снижается концентрация, из-за чего водитель может испытывать сонливость и вялость, что негативно сказывается на безопасности вождения.

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Важно поддерживать водный баланс, так как недостаток жидкости приводит к обезвоживанию, которое может вызвать головные боли, головокружение и раздражительность. Потеря солей с потом может вызывать мышечные судороги, что также опасно во время управления автомобилем.

Водители, страдающие от гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, должны быть особенно осторожны, так как в жару возрастает риск обострений, таких как колебания давления, аритмия и инфаркт. Кроме того, пребывание на солнце может привести к солнечным ожогам даже находясь в автомобиле.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 224
01.06.2025 
Фото:freepik / freepik
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