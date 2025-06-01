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Чем обернется экономия на обслуживании машины? Названы очень серьезные последствия

Эксперт Серебряков перечислил проблемы, возникающие при экономии на ремонте авто

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Экономическая ситуация такова, что российские автомобилисты все чаще вынуждены экономить на обслуживании своих автомобилей. Однако выбор дешевых аналогов запчастей и расходников ни к чему хорошему точно не приведет. Помимо этого, поставить некачественную деталь можно и без цели сэкономить – на рынке полно фальсификата, застраховать себя от него нереально.

О том, какие последствия ждут любителей сэкономить на обслуживании автомобиля, рассказал эксперт Игорь Серебряков.

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Комментарий эксперта

Игорь Серебряков, Директор департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр:

– Экономия на обслуживании автомобиля на практике часто приводит к серьезным проблемам и дополнительным затратам. Применение дешевых или поддельных моторных масел, тормозных колодок и других расходных материалов может существенно сократить срок службы авто.

Например, контрафактное моторное масло способно вдвое уменьшить ресурс двигателя, что приведет к необходимости капитального ремонта. Экономия на замене ремня газораспределительного механизма (ГРМ) и свечей зажигания может стать причиной серьезных поломок. Обрыв ремня ГРМ способен вызвать столкновение поршней с клапанами, что потребует дорогостоящего ремонта двигателя. Приобретение не новых деталей рулевого управления, тормозной системы или подвески может быть опасно. Неизвестно, сколько они уже прослужили и в каком состоянии находятся, что увеличивает риск их поломки в критический момент.

Пропуск планового технического обслуживания может привести к неисправностям, которые со временем усугубляются и потребуют более серьезного и дорогостоящего ремонта. Кроме того, заправка автомобиля на несетевых АЗС может привести к повреждению топливной системы и двигателя из-за наличия в бензине вредных примесей или воды.

Несвоевременная мойка кузова автомобиля способствует накоплению грязи и реагентов, что может привести к коррозии и повреждению лакокрасочного покрытия. Отказ от регулярной диагностики автомобиля может способствовать тому, что мелкие неисправности останутся незамеченными и трансформируются в серьезные проблемы, требующие значительных затрат на ремонт.

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Экономия на шинах и установка разных типов покрышек на одну ось может негативно сказаться на управляемости автомобиля и увеличить риск аварийной ситуации. Несвоевременная замена охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя и его повреждению, что потребует дорогостоящего ремонта. Обращение к непроверенным специалистам или самостоятельный ремонт без должных навыков может привести к неправильной установке деталей и усугублению проблем. Поэтому лучше обращаться к специалистам сервисов официальных дилерских центров. Попытки сэкономить на обслуживании автомобиля могут обернуться значительными финансовыми потерями и угрозой безопасности.

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 394
01.06.2025 
Фото:Depositphotos
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