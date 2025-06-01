Чем обернется экономия на обслуживании машины? Названы очень серьезные последствия

Эксперт Серебряков перечислил проблемы, возникающие при экономии на ремонте авто

Экономическая ситуация такова, что российские автомобилисты все чаще вынуждены экономить на обслуживании своих автомобилей. Однако выбор дешевых аналогов запчастей и расходников ни к чему хорошему точно не приведет. Помимо этого, поставить некачественную деталь можно и без цели сэкономить – на рынке полно фальсификата, застраховать себя от него нереально.

О том, какие последствия ждут любителей сэкономить на обслуживании автомобиля, рассказал эксперт Игорь Серебряков.

Комментарий эксперта

Игорь Серебряков, Директор департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр:

– Экономия на обслуживании автомобиля на практике часто приводит к серьезным проблемам и дополнительным затратам. Применение дешевых или поддельных моторных масел, тормозных колодок и других расходных материалов может существенно сократить срок службы авто.

Например, контрафактное моторное масло способно вдвое уменьшить ресурс двигателя, что приведет к необходимости капитального ремонта. Экономия на замене ремня газораспределительного механизма (ГРМ) и свечей зажигания может стать причиной серьезных поломок. Обрыв ремня ГРМ способен вызвать столкновение поршней с клапанами, что потребует дорогостоящего ремонта двигателя. Приобретение не новых деталей рулевого управления, тормозной системы или подвески может быть опасно. Неизвестно, сколько они уже прослужили и в каком состоянии находятся, что увеличивает риск их поломки в критический момент.

Пропуск планового технического обслуживания может привести к неисправностям, которые со временем усугубляются и потребуют более серьезного и дорогостоящего ремонта. Кроме того, заправка автомобиля на несетевых АЗС может привести к повреждению топливной системы и двигателя из-за наличия в бензине вредных примесей или воды.

Несвоевременная мойка кузова автомобиля способствует накоплению грязи и реагентов, что может привести к коррозии и повреждению лакокрасочного покрытия. Отказ от регулярной диагностики автомобиля может способствовать тому, что мелкие неисправности останутся незамеченными и трансформируются в серьезные проблемы, требующие значительных затрат на ремонт.

Экономия на шинах и установка разных типов покрышек на одну ось может негативно сказаться на управляемости автомобиля и увеличить риск аварийной ситуации. Несвоевременная замена охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя и его повреждению, что потребует дорогостоящего ремонта. Обращение к непроверенным специалистам или самостоятельный ремонт без должных навыков может привести к неправильной установке деталей и усугублению проблем. Поэтому лучше обращаться к специалистам сервисов официальных дилерских центров. Попытки сэкономить на обслуживании автомобиля могут обернуться значительными финансовыми потерями и угрозой безопасности.