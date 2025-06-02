В этих автосервисах не страшно оставить машину: названы лучшие из лучших
29 мая 2025 года в Москве на площадке Arbat Hall подвели итоги конкурса «Лучший автосервис 2025». Конкурс объединил более 6000 автосервисов из 800 городов России – от Калининграда до Камчатки.
В течение нескольких месяцев участники проходили онлайн-этапы: тестирования, практические кейсы и командные задания. Лучшие мастера-консультанты, механики, руководители и автосервисы были определены по результатам комплексной оценки.
Торжественную атмосферу церемонии дополнило выступление специального гостя – Виктории Дайнеко.
Победители конкурса «Лучший автосервис 2025»
Лучший руководитель:
- 1 место – Александр Емельянов, К2, Севастополь
- 2 место – Александра Кузнецова, Адреналин, Вологда
- 3 место – Александр Субботин, ИП Субботин, Волжский
Лучший мастер-консультант:
- 1 место – Кристина Пронченко, Автосервис на Дубровской, Брянск
- 2 место – Артём Орлов, MYAUTOLAB, Москва
- 3 место – Павел Андрюшин, FIT SERVICE, Анапа
Лучший механик:
- 1 место – Иван Ватащук, АвтоОкей, Самара
- 2 место – Иван Шегуров,100Авто Первоуральск
- 3 место – Илья Лысков, Ку-Ку Сервис, Тверь
Лучшая СТО:
- 1 место – Автосервис на Дубровской, Брянск
- 2 место – Автосервис ДРАЙВ, Калининград
- 3 место – Адреналин, Вологда
Лучший автосервис «Выбор Авито»:
- 1 место – VICTORY AUTO, Астрахань
- 2 место – Авто-Планета (CarRoder), Москва
- 3 место – СитиДрайв Автосервис, Москва
- 4 место – Чип Тюнинг 52, Нижний Новгород
- 5 место – The Car Service, Кемерово
Победители получили дипломы, памятные награды и ценные подарки от партнёров конкурса.
О конкурсе и организаторах
Организатор проекта – АВТОКОМ – продолжатель традиций крупнейшего объединения участников рынка послегарантийного обслуживания автомобилей в России. Более 25 лет команда работала под брендом GROUPAUTO Россия, а сегодня объединяет ведущих дистрибьюторов и производителей автокомпонентов, развивая рынок с опорой на международные практики.
Новый этап для индустрии
Конкурс ещё раз доказал: современный автосервис – это не только ремонт, но и высокий уровень клиентского сервиса, развитая управленческая культура и постоянные инвестиции в обучение персонала.
Поздравляем победителей конкурса «Лучший автосервис 2025» и благодарим всех участников за вклад в развитие отрасли!
Организаторы и партнёры конкурса
- Генеральный партнёр – LYNX
- Соорганизаторы – Avito и CTO EXPO
- Партнёры – AM POINT, ARNEZI, AZUMI, BARDAHL, FEBEST, GANZ, HL MANDO, JIKIU, LAVR, MECAFILTER, PARTRA, SB NAGAMOCHI, SPEEDMATE, STANDARD SPRINGS, TIXONA, TRIALLI
- Спонсоры – NTN, SIDEM, SNR
- Информационные партнёры – CAR-PR, НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА, ДВИЖОК, КУЗОВ ЭКСПЕРТ, АВТОКОМПОНЕНТЫ
- «За рулем» можно смотреть на YouTube