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В этих автосервисах не страшно оставить машину: названы лучшие из лучших

29 мая стали известны итоги конкурса «Лучший автосервис 2025» от АВТОКОМ

29 мая 2025 года в Москве на площадке Arbat Hall подвели итоги конкурса «Лучший автосервис 2025». Конкурс объединил более 6000 автосервисов из 800 городов России от Калининграда до Камчатки.

В течение нескольких месяцев участники проходили онлайн-этапы: тестирования, практические кейсы и командные задания. Лучшие мастера-консультанты, механики, руководители и автосервисы были определены по результатам комплексной оценки.

Торжественную атмосферу церемонии дополнило выступление специального гостя Виктории Дайнеко.

Эдуард Левонович Арамян – руководитель АВТОКОМ
Эдуард Левонович Арамян – руководитель АВТОКОМ

Победители конкурса «Лучший автосервис 2025»

Лучший руководитель:

  • 1 место Александр Емельянов, К2, Севастополь
  • 2 место Александра Кузнецова, Адреналин, Вологда
  • 3 место Александр Субботин, ИП Субботин, Волжский

Лучший мастер-консультант:

  • 1 место Кристина Пронченко, Автосервис на Дубровской, Брянск
  • 2 место Артём Орлов, MYAUTOLAB, Москва
  • 3 место Павел Андрюшин, FIT SERVICE, Анапа

Лучший механик:

  • 1 место Иван Ватащук, АвтоОкей, Самара
  • 2 место Иван Шегуров,100Авто Первоуральск
  • 3 место Илья Лысков, Ку-Ку Сервис, Тверь

Лучшая СТО:

  • 1 место Автосервис на Дубровской, Брянск
  • 2 место Автосервис ДРАЙВ, Калининград
  • 3 место Адреналин, Вологда
Победитель конкурса «Лучший автосервис 2025» Григорий Пронченко, автосервис на Дубровской (Брянск)
Победитель конкурса «Лучший автосервис 2025» Григорий Пронченко, автосервис на Дубровской (Брянск)

Лучший автосервис «Выбор Авито»:

  • 1 место – VICTORY AUTO, Астрахань
  • 2 место – Авто-Планета (CarRoder), Москва
  • 3 место – СитиДрайв Автосервис, Москва
  • 4 место – Чип Тюнинг 52, Нижний Новгород
  • 5 место – The Car Service, Кемерово

Победители получили дипломы, памятные награды и ценные подарки от партнёров конкурса.

О конкурсе и организаторах

Организатор проекта АВТОКОМ продолжатель традиций крупнейшего объединения участников рынка послегарантийного обслуживания автомобилей в России. Более 25 лет команда работала под брендом GROUPAUTO Россия, а сегодня объединяет ведущих дистрибьюторов и производителей автокомпонентов, развивая рынок с опорой на международные практики.

Новый этап для индустрии

Конкурс ещё раз доказал: современный автосервис – это не только ремонт, но и высокий уровень клиентского сервиса, развитая управленческая культура и постоянные инвестиции в обучение персонала.

Поздравляем победителей конкурса «Лучший автосервис 2025» и благодарим всех участников за вклад в развитие отрасли!

Финалисты конкурса

Организаторы и партнёры конкурса

  • Генеральный партнёр LYNX
  • Соорганизаторы Avito и CTO EXPO
  • Партнёры – AM POINT, ARNEZI, AZUMI, BARDAHL, FEBEST, GANZ, HL MANDO, JIKIU, LAVR, MECAFILTER, PARTRA, SB NAGAMOCHI, SPEEDMATE, STANDARD SPRINGS, TIXONA, TRIALLI
  • Спонсоры NTN, SIDEM, SNR
  • Информационные партнёры CAR-PR, НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА, ДВИЖОК, КУЗОВ ЭКСПЕРТ, АВТОКОМПОНЕНТЫ

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Количество просмотров 671
02.06.2025 
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