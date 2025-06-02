В этих автосервисах не страшно оставить машину: названы лучшие из лучших

29 мая стали известны итоги конкурса «Лучший автосервис 2025» от АВТОКОМ

29 мая 2025 года в Москве на площадке Arbat Hall подвели итоги конкурса «Лучший автосервис 2025». Конкурс объединил более 6000 автосервисов из 800 городов России – от Калининграда до Камчатки.

В течение нескольких месяцев участники проходили онлайн-этапы: тестирования, практические кейсы и командные задания. Лучшие мастера-консультанты, механики, руководители и автосервисы были определены по результатам комплексной оценки.

Торжественную атмосферу церемонии дополнило выступление специального гостя – Виктории Дайнеко.

Эдуард Левонович Арамян – руководитель АВТОКОМ

Победители конкурса «Лучший автосервис 2025»

Лучший руководитель:

1 место – Александр Емельянов, К2, Севастополь

Александр Емельянов, К2, 2 место – Александра Кузнецова, Адреналин, Вологда

Александра Кузнецова, Адреналин, Вологда 3 место – Александр Субботин, ИП Субботин, Волжский

Лучший мастер-консультант:

1 место – Кристина Пронченко, Автосервис на Дубровской, Брянск

2 место – Артём Орлов, MYAUTOLAB, Москва

3 место – Павел Андрюшин, FIT SERVICE, Анапа

Лучший механик:

1 место – Иван Ватащук, АвтоОкей, Самара

Иван Ватащук, АвтоОкей, Самара 2 место – Иван Шегуров,100Авто Первоуральск

Иван Шегуров,100Авто Первоуральск 3 место – Илья Лысков, Ку-Ку Сервис, Тверь

Лучшая СТО:

1 место – Автосервис на Дубровской, Брянск

2 место – Автосервис ДРАЙВ, Калининград

3 место – Адреналин, Вологда

Победитель конкурса «Лучший автосервис 2025» Григорий Пронченко, автосервис на Дубровской (Брянск)

Лучший автосервис «Выбор Авито»:

1 место – VICTORY AUTO, Астрахань

2 место – Авто-Планета (CarRoder), Москва

3 место – СитиДрайв Автосервис, Москва

4 место – Чип Тюнинг 52, Нижний Новгород

5 место – The Car Service, Кемерово

Победители получили дипломы, памятные награды и ценные подарки от партнёров конкурса.

О конкурсе и организаторах

Организатор проекта – АВТОКОМ – продолжатель традиций крупнейшего объединения участников рынка послегарантийного обслуживания автомобилей в России. Более 25 лет команда работала под брендом GROUPAUTO Россия, а сегодня объединяет ведущих дистрибьюторов и производителей автокомпонентов, развивая рынок с опорой на международные практики.

Новый этап для индустрии

Конкурс ещё раз доказал: современный автосервис – это не только ремонт, но и высокий уровень клиентского сервиса, развитая управленческая культура и постоянные инвестиции в обучение персонала.

Поздравляем победителей конкурса «Лучший автосервис 2025» и благодарим всех участников за вклад в развитие отрасли!

Финалисты конкурса

Организаторы и партнёры конкурса

Генеральный партнёр – LYNX

– Соорганизаторы – Avito и CTO EXPO

– Партнёры – AM POINT, ARNEZI, AZUMI, BARDAHL, FEBEST, GANZ, HL MANDO, JIKIU, LAVR, MECAFILTER, PARTRA, SB NAGAMOCHI, SPEEDMATE, STANDARD SPRINGS, TIXONA, TRIALLI

Спонсоры – NTN, SIDEM, SNR

– Информационные партнёры – CAR-PR, НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА, ДВИЖОК, КУЗОВ ЭКСПЕРТ, АВТОКОМПОНЕНТЫ