Lada Largus CNG уже у дилеров – названы цены

На битопливные Lada Largus АВТОВАЗ дает скидки до 700 тысяч рублей

АВТОВАЗ начал поставки модификаций Lada Largus с газобаллонным оборудованием (CNG) в дилерские центры. В продаже есть как пассажирские пятидверные универсалы, так и коммерческие фургоны. Все автомобили представлены в самой оснащенной версии Enjoy. Модель комплектуется 1,6-литровым 16-клапанным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В оснащение входят две фронтальные подушки безопасности, обогрев ветрового стекла, наружных зеркал и передних сидений (три уровня), климатическая система, круиз-контроль, задняя камера, парктроник, датчики дождя и света, а также мультимедийный комплекс EnjoY Pro. Водительское кресло регулируется по высоте.

Одно из главных конструктивных улучшений – измененное разположение газовых баллонов. Теперь они находятся под полом кузова, не занимая место в багажнике: у универсала сохранился объем грузового отсека 540 литров. Помимо штатного бензобака на 50 литров, установлены три баллона для метана (36+36+17,5 литра), все вместе обеспечивает совокупный запас хода свыше 1000 км. Система ГБО оснащена автоматическим предохранительным клапаном, перекрывающим подачу газа в случае аварии.

Паспортный расход топлива автомобиля составляет 7,7 л/100 км (на бензине) и 8,0 м³/100 км (на метане). Время разгона до 100 км/ч составляет 14,4 секунды на бензине и 16,3 секунды на газе.

Рекомендованные розничные цены:

Универсал (5 мест) – 2 221 500 рублей. Скидка по программе производителя – 360 000 рублей. Дополнительно при оформлении автокредита – еще 230 000 рублей.

Грузовой фургон – 2 176 500 рублей. Прямая скидка – 360 000 рублей. При покупке в кредит – минус 350 000 рублей.

Таким образом, при максимальных условиях битопливный фургон можно приобрести с суммарной выгодой до 710 000 рублей. Эти предложения действуют в рамках заводских программ, и не относятся к мерам господдержки.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram