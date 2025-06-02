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Lada Largus CNG уже у дилеров – названы цены

На битопливные Lada Largus АВТОВАЗ дает скидки до 700 тысяч рублей

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АВТОВАЗ начал поставки модификаций Lada Largus с газобаллонным оборудованием (CNG) в дилерские центры. В продаже есть как пассажирские пятидверные универсалы, так и коммерческие фургоны. Все автомобили представлены в самой оснащенной версии Enjoy. Модель комплектуется 1,6-литровым 16-клапанным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В оснащение входят две фронтальные подушки безопасности, обогрев ветрового стекла, наружных зеркал и передних сидений (три уровня), климатическая система, круиз-контроль, задняя камера, парктроник, датчики дождя и света, а также мультимедийный комплекс EnjoY Pro. Водительское кресло регулируется по высоте.

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Одно из главных конструктивных улучшений – измененное разположение газовых баллонов. Теперь они находятся под полом кузова, не занимая место в багажнике: у универсала сохранился объем грузового отсека 540 литров. Помимо штатного бензобака на 50 литров, установлены три баллона для метана (36+36+17,5 литра), все вместе обеспечивает совокупный запас хода свыше 1000 км. Система ГБО оснащена автоматическим предохранительным клапаном, перекрывающим подачу газа в случае аварии.

Паспортный расход топлива автомобиля составляет 7,7 л/100 км (на бензине) и 8,0 м³/100 км (на метане). Время разгона до 100 км/ч составляет 14,4 секунды на бензине и 16,3 секунды на газе.

Рекомендованные розничные цены:

  • Универсал (5 мест) – 2 221 500 рублей. Скидка по программе производителя – 360 000 рублей. Дополнительно при оформлении автокредита – еще 230 000 рублей.
  • Грузовой фургон – 2 176 500 рублей. Прямая скидка – 360 000 рублей. При покупке в кредит – минус 350 000 рублей.

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Таким образом, при максимальных условиях битопливный фургон можно приобрести с суммарной выгодой до 710 000 рублей. Эти предложения действуют в рамках заводских программ, и не относятся к мерам господдержки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 7333
02.06.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+32