#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Renault Duster
28 мая
Знакомый кроссовер Renault снова можно купить в России: цены доступны
В России в продаже появились новые Renault...
Минздрав готовит список лекарств, влияющих на реакцию водителей
28 мая
Минздрав готовит список лекарств, влияющих на реакцию водителей
Среди запрещенных за рулем препаратов будут...
Скидки на авто
28 мая
Снижение цен до 13%: пять популярных б/у кроссоверов подешевели в РФ в 2025 году
Стоимость пяти популярных в России подержанных...

Новая доступная Lada пользуется огромным спросом

Дилер рассказал об интересе покупателей к Lada Iskra

Рекомендуем
Можно ли ездить с заблокированным дифференциалом

Новинка АВТОВАЗа Lada Iskra выходит в продажу через 1,5 месяца, этим автомобилем уже активно интересуются покупатели, рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

По его словам, в первый месяц после начала промышленного производства Искры «Прагматика» получила 150 обращений от потенциальных покупателей в городах Северо-Запада, что можно сравнить с интересом к Lada Vesta на момент её возвращения в 2023 году.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Шапринский уточнил, что 40% обратившихся клиентов готовы приобрести новинку по программе трейд-ин, 50% – с оформлением кредита. Интересуются автомобилем и многодетные семьи, которые могут получить скидку в 10% по госпрограмме.

Больше всего клиентов интересует универсал Lada Iskra Cross (50% всех обращений).

Точную стоимость Lada Iskra пока не озвучили. По словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, она будет начинаться приблизительно от 1,2 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник Тигр.

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Количество просмотров 8
28.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв