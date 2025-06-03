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«Квартира» на колесах: продают редкий Гелик в доработе от Brabus. Запредельно дорого

Mercedes-Benz G 63 AMG от Brabus выставлен на продажу за 60 млн в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге на одной из популярных онлайн-площадок появилось необычное объявление – на продажу выставлен Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года, прошедший глубокую доработку в знаменитом тюнинг-ателье Brabus. Машина выглядит как настоящий монстр на колесах, а стоит как элитная квартира в Москве – целых 60 млн рублей.

Автомобиль почти новый – пробег всего 3500 км, за все время у него было два владельца. Сначала внедорожник числился на физлице, затем перешел к юрлицу, у которого и находится по сей день. В объявлении указано, что возможна переуступка лизинга, а сам автомобиль зарегистрирован и не имеет никаких юридических ограничений.

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Mercedes-Benz G 63 AMG от Brabus
Mercedes-Benz G 63 AMG от Brabus

Под капотом – мощный бензиновый мотор объемом 4.0 литра. «Обычный» G 63 AMG выдает 585 л.с., но в версии Brabus мощность доведена до внушительных 800 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает около 4 секунд – серьезный показатель для тяжелого внедорожника. Машина оснащена автоматической коробкой передач и полным приводом, а на гигантских 24-дюймовых дисках выглядит особенно внушительно. 4x4 squared – это особая модификация G-класса с портальными мостами и существенно увеличенным клиренсом. Такие машины заметно выше стандартных Гелендвагенов и имеют отличную проходимость.

Черный цвет, серьезное техническое оснащение, эксклюзивный тюнинг и минимальный пробег – все говорит о том, что перед нами не просто автомобиль, а редкий и статусный экземпляр. Продавец уточняет, что это «машина выходного дня» – и, судя по всему, для очень особенного выходного.

Mercedes-Benz G 63 AMG от Brabus
Mercedes-Benz G 63 AMG от Brabus

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Дром

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Алексеева Елена
Количество просмотров 11894
03.06.2025 
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4