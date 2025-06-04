Haraba 2025: Итоги конференции для профессиональных продавцов от Авито Авто

В Москве успешно прошла шестая федеральная конференция Haraba от Авито Авто, собравшая профессиональных продавцов автомобилей, дилеров и автоэкспертов.

Мероприятие, состоявшееся 1 июня 2025 года в концертном зале «Академия», снова стало площадкой для обсуждения актуальных вызовов вторичного авторынка, новых стратегий роста и инструментов, помогающих развивать бизнес в условиях перемен.

Участники конференции, по традиции, провели открытый и честный диалог о будущем рынка, сосредоточив внимание на реальных проблемах и вызовах, стоящих перед игроками рынка.

Центральным событием конференции стала панельная дискуссия «Как расти в кризис?», в которой приняли участие представители крупных автобизнесов. Была поднята острая тема: исключение из отчета Автотеки информации про повреждение геометрии у автомобиля.

Эксперты поделились своим опытом, рассказали о стратегиях, позволивших сохранить и развить бизнес, а также обменялись опытом, направленным на повышение прибыльности деятельности.

Сооснователь Haraba Гаджи Курбанов отметил, что конференции Haraba помогают разрушить мифы о нечестности профессиональных продавцов: «Около 50% покупателей, обычных физических лиц, уже начинают доверять профессиональным продавцам и профессиональным игрокам рынка».