«Газпромнефть-СМ» обеспечит моторными маслами парк новейших карьерных самосвалов

«Газпромнефть – смазочные материалы» и крупнейший дилер спецтехники в России FNGROUP договорились о совместном развитии парка новейших карьерных самосвалов TITAN

Соглашение подписано на международной выставке «Уголь России и Майнинг-2025».

«Газпромнефть-СМ» будет поставлять моторные и гидравлические масла для спецтехники. Решение о долгосрочном сотрудничестве принято после успешного тест-драйва продукции, который прошел на крупном угледобывающем предприятии Новосибирской области. Масла компании продемонстрировали высокие эффективность и выносливость, а также полную совместимость с механизмами карьерных самосвалов последнего поколения.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Сегодня «Газпромнефть-СМ» обеспечивает смазочными материалами более 100 компаний сектора угольной промышленности. В нашем портфеле смазки и технические жидкости для экскаваторов, бульдозеров, тракторов, самосвалов, погрузчиков, дробилок, вибрационных сит. Мы закладываем высокие требования к качеству продукции на всех этапах производства, поэтому наши масла подходят для самой современной техники и оборудования».

Первая партия карьерных самосвалов TITAN была поставлена в Россию в начале 2025 года. Грузоподъемность машин - 120 тонн. При этом новые самосвалы отличаются высокой производительностью и малым расходом топлива. Техника исправно работает в экстремальном климате. Самосвалы выдерживают морозы до минус 50 градусов и зной до плюс 45 градусов.

Максим Хрипунов, коммерческий директор FNGROUP:

«Мы скрупулезно подходим к выбору масел для нашей спецтехники, ведь от их качества зависит надежность работы узлов, агрегатов и продолжительность «жизни» горного оборудования в целом. В случае с карьерными самосвалами TITAN наши запросы были еще выше, чем обычно. Потому что эта техника предназначена для тяжелых условий эксплуатации и способна работать при экстремально низких температурах - до минус 50 градусов».

«Газпромнефть-СМ» является традиционной участницей выставки «Уголь России и Майнинг». Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики, а также Министерства промышленности и торговли РФ и имеет стратегическое значение для Кузбасса.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть – смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка.