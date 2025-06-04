Эксперты рассказали, стоимость каких новых авто продолжает снижаться

Авто.ру Оценка: в мае больше всего подешевели JAC JS6 и Chery Tiggo 7L

Согласно анализу объявлений о продаже новых автомобилей на Авто.ру в мае 2025 года, эксперты зафиксировали уменьшение средней цены на новые автомобили до уровня января. В мае средняя стоимость нового китайского автомобиля составила 3,62 млн рублей, а автомобиля отечественного производства – 1,56 млн рублей. Эти цифры остаются выше, чем в прошлом году, однако разница составляет только 4% для китайских марок и 9% для российских. Что касается автомобилей, которые официально не представлены на российском рынке, их цена продолжает расти, достигнув 9,24 млн рублей, что на почти 931 тыс. рублей больше по сравнению с прошлым годом.

По отдельным регионам наблюдается снижение средней стоимости, и среди лидеров можно выделить Нижегородскую область (-7%; 2,85 млн рублей), Брянскую область (-6,4%; 2,46 млн рублей) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (-5,5%; 3 млн рублей). В мае наибольшее снижение цен относительно предыдущего месяца, показали JAC JS6 (-2,3%; 2,72 млн рублей), Chery Tiggo 7L (-2%; 2,98 млн рублей), Solaris KRX (-2%; 2,37 млн рублей), Baic X7 (-2%; 1,88 млн рублей) и Chery Tiggo 9 (-2%; 4,88 млн рублей).

На фоне этого стоимость премиальных моделей в мае возросла, хотя и незначительно, на менее двух процентов. В их число вошли электрический Voyah Free (6,16 млн рублей), кроссоверы GAC GS8 (4,67 млн рублей) и Hongqi HS5, чей средний ценник составил 3,68 млн рублей.