В России продали гоночный КАМАЗ, победивший в ралли «Дакар»: цена впечатляет

Гоночный грузовик КАМАЗ-43509 был продан в России за 100 млн рублей

Гоночный грузовик КАМАЗ-43509, на котором команда «КАМАЗ-Мастер» под руководством Андрея Каргинова завоевала победы на ралли «Дакар-2020», был продан за 100 миллионов рублей на платформе «Авито Спецтехника».

КАМАЗ-43509

Интересно, что новый владелец был найден всего через несколько часов после публикации объявления.

Этот автомобиль также стал победителем ралли «Шелковый путь» в 2018 и 2019 годах, а в 2020-м – на соревнованиях «Золото Кагана».

КАМАЗ-43509 оборудован 6-цилиндровым дизельным двигателем DCEC ISZ-13 объемом 12,9 литра с турбонаддувом, который развивает мощность 1050 л.с. и крутящий момент в 4500 Н∙м. Грузовик способен разгоняться до 100 км/ч за 6 секунд и достигать максимальной скорости 165 км/ч.

При его создании были оптимизированы рабочие процессы двигателя, что привело к снижению дымности выхлопа, а также усовершенствованы магистрали и элементы впускной и выпускной систем. Уменьшено усилие на рулевом колесе, проведена перекомпоновка внутреннего оборудования кузова и оптимизирован центр тяжести автомобиля.

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Источник: Подъем