В России продали гоночный КАМАЗ, победивший в ралли «Дакар»: цена впечатляет
Гоночный грузовик КАМАЗ-43509, на котором команда «КАМАЗ-Мастер» под руководством Андрея Каргинова завоевала победы на ралли «Дакар-2020», был продан за 100 миллионов рублей на платформе «Авито Спецтехника».
Интересно, что новый владелец был найден всего через несколько часов после публикации объявления.
Этот автомобиль также стал победителем ралли «Шелковый путь» в 2018 и 2019 годах, а в 2020-м – на соревнованиях «Золото Кагана».
КАМАЗ-43509 оборудован 6-цилиндровым дизельным двигателем DCEC ISZ-13 объемом 12,9 литра с турбонаддувом, который развивает мощность 1050 л.с. и крутящий момент в 4500 Н∙м. Грузовик способен разгоняться до 100 км/ч за 6 секунд и достигать максимальной скорости 165 км/ч.
При его создании были оптимизированы рабочие процессы двигателя, что привело к снижению дымности выхлопа, а также усовершенствованы магистрали и элементы впускной и выпускной систем. Уменьшено усилие на рулевом колесе, проведена перекомпоновка внутреннего оборудования кузова и оптимизирован центр тяжести автомобиля.
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Источник: Подъем