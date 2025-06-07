Режим рециркуляции воздуха — зачем нужен и как им пользоваться

Рециркуляция снижает воздействие вредных веществ на водителя и пассажиров на 20%

Все современные автомобили оснащены режимом рециркуляции воздуха в салоне. Эта функция изолирует салон от внешнего воздуха, позволяя воздуху перемещаться внутри без обновления. Включение происходит через рычажок или кнопку на климатической установке или на главном дисплее. На некоторых продвинутых моделях режим автоматически активируется при движении задним ходом или включении стеклоомывателя, что помогает избежать попадания выхлопных газов.

Рециркуляция необходима для защиты салона от загрязненного воздуха, ускоренного прогрева при работающей печке и быстрого охлаждения при жаре с включенным кондиционером.

Рециркуляция снижает воздействие вредных веществ на водителя и пассажиров на 20%, но пользоваться режимом нужно грамотно. Притока свежего воздуха нет, это может затруднить дыхание и снизить концентрацию внимания. В дождливую погоду могут запотевать стекла.

Режим рециркуляции следует включать на короткое время, не более 10 минут для защиты от выхлопных газов в пробках или тоннелях; для защиты от пыли на грунтовых дорогах; для быстрого прогрева салона в холодную погоду и для охлаждения в жару вместе с кондиционером. Одновременное включение кондиционера и рециркуляции позволит воздуху в салоне автомобиля быстрее охладиться.

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Источник: Аutonews.ru