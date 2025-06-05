Эти улицы в Петербурге перекроют на Курбан-байрам
Мусульманский праздник Курбан-байрам внесет изменения в схему движения транспорта в нескольких района Петербурга утром 6 июня.
Так, с 05:00 и до 09:00 в пятницу будет перекрыт проезд по Московскому проспекту от набережной Фонтанки до Садовой улицы; по Конному переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта; по Крестьянскому переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта; по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта; по улице Репищева от Парашютной улицы до Вербной улицы.
Также сообщается, что с полуночи до 9 часов утра на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой и в Конном переулке от Малой Посадской до Кронверкского проспекта будет запрещена остановка транспорта.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.
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Источник: комитет Санкт-Петербурга по транспорту