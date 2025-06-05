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Эти улицы в Петербурге перекроют на Курбан-байрам

Движение в Санкт-Петербурге ограничат 6 июня на фоне праздника Курбан-байрам

Мусульманский праздник Курбан-байрам внесет изменения в схему движения транспорта в нескольких района Петербурга утром 6 июня.

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Так, с 05:00 и до 09:00 в пятницу будет перекрыт проезд по Московскому проспекту от набережной Фонтанки до Садовой улицы; по Конному переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта; по Крестьянскому переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта; по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта; по улице Репищева от Парашютной улицы до Вербной улицы.

Также сообщается, что с полуночи до 9 часов утра на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой и в Конном переулке от Малой Посадской до Кронверкского проспекта будет запрещена остановка транспорта.

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Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

Источник: комитет Санкт-Петербурга по транспорту

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Ушакова Ирина
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
Количество просмотров 135
05.06.2025 
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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