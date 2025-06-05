278 л.с., полный привод, брутальный вид – крутая новинка едет в РФ
Принадлежащий Chery бренд Jaecoo готовится вывести на российский рынок электрический кроссовер Jaecoo J6.
Об этом сообщает источник со ссылкой на официального представителя марки в РФ, однако дату новинки в компании пока не сообщают. Напомним, впервые о планах Jaecoo привезти в Россию новую «электричку» стало известно еще в апреле 2024 года в ходе автосалона в Пекине. В сентябре того же года Jaecoo J6 получил ОТТС для рынка России, а в октябре российское представительство сообщило, что модель будет добавлена в российскую линейку в первой половине 2025-го.
В Китае та же модель продается под совершенно иным именем – Chery iCar 03. Машина на считанные сантиметры компактнее известного у нас Jaecoo J7, габариты составляют 4406 х 1910 х 1715 мм при колесной базе 2715 мм.
В базовой версии один электромотор мощностью 184 л.с. приводит заднюю ось, тяговой батареи в вариантах емкости 51 и 66 кВтч хватает на 401 и 501 км соответственно. В полноприводном варианте у кроссовера уже два электомотора суммарной мощностью 278 л.с., питающиеся от аккумулятора на 70 кВтч, который обеспечивает запас хода в 501 км. На домашнем рынке iCar 03 стоит 109,8-169,8 тысячи юаней, то есть 1,2-1,85 млн рублей.
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Источник: Китайские автомобили