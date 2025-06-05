278 л.с., полный привод, брутальный вид – крутая новинка едет в РФ

Российское представительство бренда Jaecoo подтвердило скорый старт Jaecoo J6

Принадлежащий Chery бренд Jaecoo готовится вывести на российский рынок электрический кроссовер Jaecoo J6.

Об этом сообщает источник со ссылкой на официального представителя марки в РФ, однако дату новинки в компании пока не сообщают. Напомним, впервые о планах Jaecoo привезти в Россию новую «электричку» стало известно еще в апреле 2024 года в ходе автосалона в Пекине. В сентябре того же года Jaecoo J6 получил ОТТС для рынка России, а в октябре российское представительство сообщило, что модель будет добавлена в российскую линейку в первой половине 2025-го.

В Китае та же модель продается под совершенно иным именем – Chery iCar 03. Машина на считанные сантиметры компактнее известного у нас Jaecoo J7, габариты составляют 4406 х 1910 х 1715 мм при колесной базе 2715 мм.

В базовой версии один электромотор мощностью 184 л.с. приводит заднюю ось, тяговой батареи в вариантах емкости 51 и 66 кВтч хватает на 401 и 501 км соответственно. В полноприводном варианте у кроссовера уже два электомотора суммарной мощностью 278 л.с., питающиеся от аккумулятора на 70 кВтч, который обеспечивает запас хода в 501 км. На домашнем рынке iCar 03 стоит 109,8-169,8 тысячи юаней, то есть 1,2-1,85 млн рублей.

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Источник: Китайские автомобили