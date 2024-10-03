Стало известно, когда в России появится новый китайский кроссовер

Новый кроссовер Jaecoo J6 дебютирует в России в первой половине 2025 года

Новый кроссовер Jaecoo J6 появится на российском рынке в первой половине 2025 года, рассказали в пресс-службе компании.

В Китае этот электромобиль продается под названием Chery iСar 03. Также в конце лета 2024 года была представлена его версия iCar 03T, которая позиционируется как отдельная модель и отличается оригинальным обвесом, увеличенным клиренсом, а также улучшенной геометрической проходимостью.

Chery iCar 03T (Jaecoo J6)

В какой именно версии Jaecoo J6 выйдет в продажу в РФ, не сообщается. Оба автомобиля оснащены электрической силовой установкой. В двухмоторном варианте она выдает 279 л.с. Запас хода, в зависимости от комплектации, составляет 400-520 км.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

Chery iCar 03T (Jaecoo J6)

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Российская газета»