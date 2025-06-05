«Геля»: юмор, криминал и одна ночь, которая всё изменит

11 сентября 2025 года на экраны выходит комедия «Геля» — криминальная история с драйвом и розовой машиной в центре сюжета

О чем фильм

Дальнобойщик Саня (Илья Малаков) решает перегнать Гелендваген, добытый сомнительным способом. В пути его ждет погоня, а встреча с капитаном полиции Ореховым (Антон Васильев) изменит их жизни.

Кто снимал и играл

Режиссер – Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Немцы», «Высокий сезон»).

В главных ролях – Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов, Антон Кузнецов, Дарья Мельникова, Джульетта Шабанова.

Фильм создан кинокомпанией «Ол Медиа Компани» (группа START) вместе с онлайн-кинотеатром START, телеканалом РЕН ТВ и 74 Film Studio. Дистрибьютор – «НМГ Кинопрокат».

Телевизионная премьера – на РЕН ТВ.

Что говорят создатели

Стас Иванов, режиссер-постановщик:

«Это моя криминальная комедия. Саня за сутки пытается довезти розовую тачку из пункта А в пункт Б. Получилась добрая сказка для взрослых – с курьезными героями и приключениями».

Илья Малаков, исполнитель главной роли, дальнобойщик Саня:

«Мой герой – про кипиш и движ. Просто приходите, смотрите и получайте удовольствие».

Антон Васильев, исполнитель роли капитана полиции Орехова:

«Я жду лихой и смешной истории. Главное – не унывать. Фраза моего героя “Можем порешать!” теперь и моя».

Георгий Шабанов, продюсер:

«Стас Иванов отлично чувствует жанр. Все актеры на своих местах – яркие, запоминающиеся».

Если любите драйв, юмор и неожиданные повороты – не пропустите «Гелю»! С 11 сентября в кино!