Добротная замена кроссоверу — 8 мест за 2 млн рублей... А что тут не так?

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах минивэна Hyundai H‑1 с пробегом

Большой минивэн в ряде случаев оказывается предпочтительнее семиместного кроссовера, утверждает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в своей новой статье.

Он называет несколько моделей этого класса, которые остаются добротными машинами даже на довольно больших пробегах. Один из таких вариантов – Hyundai H‑1. Если стоит задача найти минивэн на 7-8 мест в возрасте до 12 лет, с пробегом до 200 тысяч рублей и не дороже 2,5 млн рублей, вы наверняка обратите внимание на этого «корейца»... Проверенная марка, просторный салон (длина кузова – 5125 мм), вполне «российский» клиренс 190 мм... А минусы будут?

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– С 2015 года – рестайлинг второго поколения. Представитель семейства, включающего фургоны и грузовички. Привод задний или полный. Чаще встречается под азиатским названием Grand Starex, хотя официально продавали именно H‑1. За 2–2,5 млн рублей есть машины с пробегом менее 150 тысяч км. Механическая коробка и бензиновый мотор (2.4, 173 л.с.) – диковинки. Массовый вариант – чугунный дизель D4CB 2.5 (145, 170 или 175 л.с.) с автоматом.

Автомат A5SR2 нерасторопен, но крепок по железу, жалоб на него немного. Весь негатив достался моторам. Они тоже достаточно ресурсные, но после 150 тысяч км ломаются часто и разнообразно.

Самые простые поломки связаны с регулятором давления топлива и пластиковой клапанной крышкой. Сложные – с мудреным приводом ГРМ из трех цепей, разрушениями ГБЦ из-за перегревов и выпадением форсунок. Плюс нетерпимость к некачественному топливу и маслу. А еще H‑1 посредственно защищен от коррозии – к 8–10 годам нередко обрастает рыжиками... Вердикт: не лучший дизель.

А какие еще большие минивэны с пробегом можно рассматривать к покупке? Об этом – в новой статье «За рулем»!