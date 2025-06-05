Раскрыты сроки появления беспилотных такси на российских дорогах

Первые беспилотные такси в России могут появиться в 2027 году

Первые беспилотные такси в РФ могут появиться уже в 2027 году, рассказал партнер консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Максим Болотских.

Минтранс сообщал ранее, что «дорожная карта» по развитию беспилотных машин до 2028 года позволит вывести их на дороги к 2027 году, при этом уже успешно прошли испытания грузовиков без водителя.

По словам Болотских, ряд факторов в России способствует развитию беспилотных такси. Так, в стране создаются экспериментальные правовые режимы (ЭПР) для тестирования и использования беспилотных такси.

Такими способами государство поддерживает и создает благоприятные условия для развития такого транспорта.

Еще одним важным фактором станет готовность технологий, отметил специалист. Очевидно, что это перспективное направление в условиях роста стоимости труда, нехватки водителей, а также сложности с их поиском и доступностью, например, в пиковые часы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

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Источник: РИА Новости