Какие машины допустят на службу в такси? Таксисты пытаются вмешаться

Таксисты хотят участвовать в разработке требований к локализации автомобилей

Принятый закон о локализации автомобилей для перевозок в такси по-прежнему вызывает вопросы. Общественный совет по развитию такси предлагает создать рабочую группу с автопроизводителями для обсуждения требований к таким машинам. Участники рынка настаивают на ясности по поводу допусков к пассажирским перевозкам.

Председатель совета Ирина Зарипова обратилась к президенту РСПП Александру Шохину с просьбой организовать группу по подготовке к локализации такси, включив в нее перевозчиков, производителей и представителей власти.

Напомним, с 1 марта 2026 года для регистрации машины в реестре такси необходимо соответствие установленной норме локализации в 3200 баллов или наличие специнвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Допуск автомобилей, выпущенных по более позднему СПИК, тоже возможен, но это требует отдельного решения правительства.

Сама отрасль не готова к изменениям. Таксопарки и перевозчики массово обращаются в Общественный совет, не зная, как подготовиться к 2026 году. Без дополнительных разъяснений работа сегмента пассажирских перевозок будет парализована.

Участникам рынка до сих пор непонятно, какие автомобили будут разрешены для работы. Закон о локализации лишь определяет запрет на использование определенных моделей, а требований к локализованным автомобилям еще не существует, кроме общего количества баллов локализации.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Рискну предположить, что законодатели на новые обсуждения не пойдут. И разъяснений не будет. Закон подписан президентом. Минпромторг должен до конца года определить список автомобилей, допущенных для закупок под такси. По регламенту – срок аж до февраля 2026 года. А пока – ждите.

Таксисты надеются, что в список разрешенных попадут все машины российского производства, но не для того принимали закон, сужающий возможности по закупкам, чтобы их потом расширять.

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Источник: «Коммерсант» и Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram